Implemente o Rundeck com um clique.
Automação de runbook de código aberto que transforma scripts e fluxos de trabalho em operações de autoatendimento para qualquer equipa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Rundeck
O Rundeck é o motor de automação de runbooks de código aberto mantido pela PagerDuty. Transforma scripts operacionais, comandos ad-hoc e procedimentos complexos de várias etapas em trabalhos versionados que qualquer membro da equipa pode executar com segurança a partir de uma interface web, API ou integração de chat — sem distribuir chaves SSH ou credenciais de produção.
A auto-hospedagem do Rundeck no seu próprio VPS mantém as definições de trabalho, o histórico de execução e os inventários de nós sob o seu controlo. Os engenheiros de operações, suporte e de serviço recebem um único local auditado para acionar implementações, reiniciar serviços, rodar chaves e resolver incidentes — transformando o conhecimento tribal em automação reutilizável e com âmbito de permissão.
Principais características de Rundeck
Tarefas de autoatendimento
Empacote scripts e comandos shell como tarefas parametrizadas para que não-engenheiros possam executar com segurança tarefas operacionais comuns a partir de uma interface web.
Acesso baseado em função
Políticas ACL granulares controlam quem pode ler, executar, editar ou eliminar cada tarefa, projeto e nó – perfeito para delegar acesso seguro.
Orquestração de fluxo de trabalho
Encadeie passos em centenas de nós remotos com lógica condicional, gestores de erros e execução paralela a partir de um único fluxo de trabalho.
Auditoria e histórico de execução
Cada execução de tarefa é registada com a saída completa, parâmetros e o utilizador que a acionou, proporcionando um registo de auditoria operacional completo.
API e webhooks
Acionar tarefas a partir de pipelines CI/CD, alertas de monitorização ou chatops com uma API REST completa, recetores de webhook e cliente CLI.
Ecossistema de plugins
Expanda o Rundeck com plugins integrados e da comunidade para AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira e dezenas de outras integrações.
Por que executar Rundeck na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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