O Rundeck é o motor de automação de runbooks de código aberto mantido pela PagerDuty. Transforma scripts operacionais, comandos ad-hoc e procedimentos complexos de várias etapas em trabalhos versionados que qualquer membro da equipa pode executar com segurança a partir de uma interface web, API ou integração de chat — sem distribuir chaves SSH ou credenciais de produção.

A auto-hospedagem do Rundeck no seu próprio VPS mantém as definições de trabalho, o histórico de execução e os inventários de nós sob o seu controlo. Os engenheiros de operações, suporte e de serviço recebem um único local auditado para acionar implementações, reiniciar serviços, rodar chaves e resolver incidentes — transformando o conhecimento tribal em automação reutilizável e com âmbito de permissão.