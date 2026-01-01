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Assistente de pesquisa de IA autoalojado que executa fluxos de trabalho de pesquisa profunda iterativos utilizando fornecedores de LLM na cloud.

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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Local Deep Research

O Local Deep Research é um assistente de pesquisa de IA de código aberto com mais de 7.200 estrelas no GitHub que executa fluxos de trabalho de pesquisa multi-etapas na sua própria infraestrutura. Planeia consultas, recolhe fontes na web, acompanha lacunas e produz relatórios citados – o mesmo padrão que os produtos comerciais de pesquisa aprofundada, mas com controlo total sobre qual modelo e quais motores de busca fazem o trabalho.

Esta implementação conecta o Local Deep Research ao seu fornecedor de LLM na cloud preferido – OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI – e inclui o SearXNG como um backend de pesquisa que respeita a privacidade, para que as consultas de pesquisa e as fontes agregadas permaneçam no seu VPS enquanto a inferência do modelo é executada contra o fornecedor de ponta da sua escolha.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Local Deep Research

Pesquisa iterativa profunda

Planeia consultas, acompanha lacunas e agrega fontes em relatórios estruturados com citações, em vez de respostas pontuais.

Fornecedores de LLM na nuvem

Funciona com OpenRouter, OpenAI, Anthropic e qualquer endpoint compatível com OpenAI – permitindo mudar de fornecedores e modelos a partir da interface web sem reiniciar o contentor.

Sistema de pesquisa privado

Vem com o SearXNG para que as consultas de pesquisa sejam agregadas de dezenas de motores de busca sem as expor a rastreadores comerciais.

Os seus dados permanecem intocados.

Histórico de pesquisa, relatórios gerados e configuração residem no VPS – apenas as chamadas de inferência do modelo saem do servidor, encriptadas em trânsito para o fornecedor escolhido.

Relatórios citados, exportáveis

Cada alegação está ligada à sua origem para que os relatórios possam ser revistos, verificados e exportados para utilização posterior.

Configuração baseada na web

Fornecedores de modelos, chaves de API e definições de pesquisa são geridos através da página de definições incorporada – sem editar ficheiros de configuração no servidor.

Por que executar Local Deep Research na Hostinger

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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