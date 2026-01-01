Implemente Pesquisa Aprofundada Local com instalação de um clique.
Assistente de pesquisa de IA autoalojado que executa fluxos de trabalho de pesquisa profunda iterativos utilizando fornecedores de LLM na cloud.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Local Deep Research
O Local Deep Research é um assistente de pesquisa de IA de código aberto com mais de 7.200 estrelas no GitHub que executa fluxos de trabalho de pesquisa multi-etapas na sua própria infraestrutura. Planeia consultas, recolhe fontes na web, acompanha lacunas e produz relatórios citados – o mesmo padrão que os produtos comerciais de pesquisa aprofundada, mas com controlo total sobre qual modelo e quais motores de busca fazem o trabalho.
Esta implementação conecta o Local Deep Research ao seu fornecedor de LLM na cloud preferido – OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI – e inclui o SearXNG como um backend de pesquisa que respeita a privacidade, para que as consultas de pesquisa e as fontes agregadas permaneçam no seu VPS enquanto a inferência do modelo é executada contra o fornecedor de ponta da sua escolha.
Principais características de Local Deep Research
Pesquisa iterativa profunda
Planeia consultas, acompanha lacunas e agrega fontes em relatórios estruturados com citações, em vez de respostas pontuais.
Fornecedores de LLM na nuvem
Funciona com OpenRouter, OpenAI, Anthropic e qualquer endpoint compatível com OpenAI – permitindo mudar de fornecedores e modelos a partir da interface web sem reiniciar o contentor.
Sistema de pesquisa privado
Vem com o SearXNG para que as consultas de pesquisa sejam agregadas de dezenas de motores de busca sem as expor a rastreadores comerciais.
Os seus dados permanecem intocados.
Histórico de pesquisa, relatórios gerados e configuração residem no VPS – apenas as chamadas de inferência do modelo saem do servidor, encriptadas em trânsito para o fornecedor escolhido.
Relatórios citados, exportáveis
Cada alegação está ligada à sua origem para que os relatórios possam ser revistos, verificados e exportados para utilização posterior.
Configuração baseada na web
Fornecedores de modelos, chaves de API e definições de pesquisa são geridos através da página de definições incorporada – sem editar ficheiros de configuração no servidor.
Por que executar Local Deep Research na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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