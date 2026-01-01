O Local Deep Research é um assistente de pesquisa de IA de código aberto com mais de 7.200 estrelas no GitHub que executa fluxos de trabalho de pesquisa multi-etapas na sua própria infraestrutura. Planeia consultas, recolhe fontes na web, acompanha lacunas e produz relatórios citados – o mesmo padrão que os produtos comerciais de pesquisa aprofundada, mas com controlo total sobre qual modelo e quais motores de busca fazem o trabalho.

Esta implementação conecta o Local Deep Research ao seu fornecedor de LLM na cloud preferido – OpenRouter, OpenAI, Anthropic, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI – e inclui o SearXNG como um backend de pesquisa que respeita a privacidade, para que as consultas de pesquisa e as fontes agregadas permaneçam no seu VPS enquanto a inferência do modelo é executada contra o fornecedor de ponta da sua escolha.