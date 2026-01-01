Misskey é uma plataforma de redes sociais de código aberto e rica em funcionalidades, construída para o fediverso. Utilizando o protocolo ActivityPub, a sua instância Misskey federa com Mastodon, Pleroma e milhares de outros servidores do fediverso, dando aos seus utilizadores acesso a um grafo social global enquanto mantém todos os dados na sua própria infraestrutura.

Ao contrário das grandes plataformas centralizadas, Misskey coloca o controlo da comunidade em primeiro lugar — define as regras, as políticas de moderação e quem pode aderir. O autoalojamento num VPS significa nenhuma manipulação algorítmica, nenhuma recolha de dados e nenhum risco de a plataforma desaparecer à sua volta.