Implemente o Misskey com instalação de um clique.
Plataforma de redes sociais federada de código aberto que liga a sua comunidade ao fediverso global via ActivityPub.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Misskey
Misskey é uma plataforma de redes sociais de código aberto e rica em funcionalidades, construída para o fediverso. Utilizando o protocolo ActivityPub, a sua instância Misskey federa com Mastodon, Pleroma e milhares de outros servidores do fediverso, dando aos seus utilizadores acesso a um grafo social global enquanto mantém todos os dados na sua própria infraestrutura.
Ao contrário das grandes plataformas centralizadas, Misskey coloca o controlo da comunidade em primeiro lugar — define as regras, as políticas de moderação e quem pode aderir. O autoalojamento num VPS significa nenhuma manipulação algorítmica, nenhuma recolha de dados e nenhum risco de a plataforma desaparecer à sua volta.
Principais características de Misskey
Federação ActivityPub
A sua instância conecta-se a mais de 10.000 servidores fediverso para que os utilizadores possam seguir e interagir com contas no Mastodon, Pleroma e outras plataformas sem sair da sua instância.
Reações de Emoji Personalizadas
Reaja a qualquer publicação com qualquer emoji – incluindo os personalizados que carregar – indo muito além dos 'gostos' de botão único da maioria das plataformas.
Unidade de multimédia integrada
Cada utilizador obtém uma unidade de multimédia pessoal para carregar, organizar e reutilizar ficheiros e imagens em todas as publicações sem ter de carregar novamente.
Sistema de plugins e temas
Estenda o Misskey com plugins com tecnologia AiScript e aplique temas personalizados para personalizar profundamente a interface para a sua comunidade.
Visibilidade Flexível da Nota
Cada publicação pode ser definida como pública, cronologia inicial, apenas para seguidores ou mensagem direta – dando aos utilizadores um controlo granular sobre quem vê o quê.
Por que executar Misskey na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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