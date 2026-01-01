Implemente o OpenSign com instalação em um clique.
Alternativa gratuita de código aberto ao DocuSign para assinatura eletrónica de documentos legalmente vinculativa na sua própria infraestrutura.
Escolha um plano VPS para OpenSign
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenSign
OpenSign é uma alternativa totalmente de código aberto ao DocuSign e Adobe Sign, construído para organizações que precisam de assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas sem bloquear contratos sensíveis dentro de um SaaS de terceiros. Suporta fluxos de trabalho com múltiplos signatários, modelos reutilizáveis, assinatura presencial, diretórios de contactos e assinatura digital baseada em PKI usando o seu próprio certificado PFX, tudo envolvido numa interface limpa de arrastar e largar.
O autoalojamento do OpenSign no seu VPS mantém cada documento, assinatura e registo de auditoria na infraestrutura que controla. Não há taxas por envelope, limites de signatários, nem risco de os dados dos contratos saírem do seu ambiente, tornando-o adequado para equipas jurídicas, de RH e de compras com requisitos de conformidade rigorosos.
Principais características de OpenSign
Assinaturas digitais PKI
Assinar documentos utilizando um certificado PFX ou P12 para que cada assinatura seja criptograficamente verificável e à prova de adulteração em qualquer leitor de PDF.
Modelos reutilizáveis
Guarde contratos frequentemente utilizados como modelos com funções de signatário pré-definidas e campos de formulário para iniciar fluxos de trabalho recorrentes em segundos.
Fluxos de trabalho com múltiplos signatários
Encaminhar documentos para vários destinatários por ordem sequencial ou paralela e acompanhar quem visualizou, assinou ou recusou em tempo real.
Registo de auditoria e certificado
Cada ação é registada com carimbos de data/hora e endereços IP, produzindo o certificado de conclusão legalmente defensável anexado a cada documento assinado.
Assinatura presencial
Capture assinaturas num dispositivo partilhado para fluxos de trabalho presenciais, como integração, NDAs e renúncias, sem uma troca de emails.
REST API e webhooks
Integrar assinaturas nas aplicações existentes utilizando a API REST documentada e acionar sistemas a jusante com webhooks de conclusão.
Por que executar OpenSign na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion