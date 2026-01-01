OpenSign é uma alternativa totalmente de código aberto ao DocuSign e Adobe Sign, construído para organizações que precisam de assinaturas eletrónicas legalmente vinculativas sem bloquear contratos sensíveis dentro de um SaaS de terceiros. Suporta fluxos de trabalho com múltiplos signatários, modelos reutilizáveis, assinatura presencial, diretórios de contactos e assinatura digital baseada em PKI usando o seu próprio certificado PFX, tudo envolvido numa interface limpa de arrastar e largar.

O autoalojamento do OpenSign no seu VPS mantém cada documento, assinatura e registo de auditoria na infraestrutura que controla. Não há taxas por envelope, limites de signatários, nem risco de os dados dos contratos saírem do seu ambiente, tornando-o adequado para equipas jurídicas, de RH e de compras com requisitos de conformidade rigorosos.