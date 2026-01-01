O AFFiNE é um "KnowledgeOS" de código aberto que remove as barreiras entre a documentação, a colaboração visual e a organização de dados. Os utilizadores podem escrever documentos estruturados, esboçar em quadros brancos infinitos e manter bases de dados organizadas – tudo no mesmo espaço de trabalho – sem alternar entre ferramentas separadas para cada tarefa.

Construído com uma arquitetura local-first e focada na privacidade, o AFFiNE mantém o seu conhecimento na infraestrutura que controla. A assistência de IA está integrada em todo o sistema, ajudando na escrita, desenho e planeamento em todos os tipos de conteúdo. Esta implementação inclui o PostgreSQL com a extensão pgvector para pesquisa avançada, o Redis para funcionalidades em tempo real e a migração automatizada de bases de dados para atualizações fiáveis.