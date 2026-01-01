Implemente o AFFiNE com instalação de um clique.
Espaço de trabalho de código aberto tudo-em-um que combina documentos, quadros brancos e bases de dados com assistência de IA.
Escolha um plano VPS para AFFiNE
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AFFiNE
O AFFiNE é um "KnowledgeOS" de código aberto que remove as barreiras entre a documentação, a colaboração visual e a organização de dados. Os utilizadores podem escrever documentos estruturados, esboçar em quadros brancos infinitos e manter bases de dados organizadas – tudo no mesmo espaço de trabalho – sem alternar entre ferramentas separadas para cada tarefa.
Construído com uma arquitetura local-first e focada na privacidade, o AFFiNE mantém o seu conhecimento na infraestrutura que controla. A assistência de IA está integrada em todo o sistema, ajudando na escrita, desenho e planeamento em todos os tipos de conteúdo. Esta implementação inclui o PostgreSQL com a extensão pgvector para pesquisa avançada, o Redis para funcionalidades em tempo real e a migração automatizada de bases de dados para atualizações fiáveis.
Principais características de AFFiNE
Espaço de trabalho unificado
Combina documentos, quadros brancos e bases de dados numa só plataforma para que possa mover-se entre escrever, esboçar e organizar dados sem alternar o contexto entre aplicações separadas.
Quadros brancos de tela infinita
Quadros brancos de forma livre com ferramentas de desenho, diagramação e notas adesivas dão às equipas um espaço visual para brainstorming e trabalho de design juntamente com documentos estruturados.
Assistência com tecnologia de IA
A IA está integrada em todos os tipos de conteúdo para ajudar com a escrita, resumo e geração de conteúdo, reduzindo a sobrecarga de produzir artefactos de conhecimento de alta qualidade.
Bases de dados estruturadas
Organize a informação em vistas de base de dados personalizáveis com capacidades de filtragem e consulta, substituindo a necessidade de ferramentas de folha de cálculo separadas dentro do mesmo espaço de trabalho.
Colaboração em tempo real
A sincronização sem conflitos permite que vários membros da equipa editem documentos e quadros brancos simultaneamente, com as alterações refletidas instantaneamente em todos os dispositivos conectados.
Por que executar AFFiNE na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.