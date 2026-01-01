O BeaverHabits é uma aplicação minimalista de registo de hábitos autoalojada, inspirada na metodologia "não quebre a corrente". Ao contrário das aplicações de hábitos orientadas para objetivos, o BeaverHabits foca-se puramente no ritual de registo diário — marcando hábitos como concluídos, mantendo sequências e visualizando a consistência ao longo do tempo, sem a carga cognitiva de metas, marcos ou pontuações.

Autoalojar o BeaverHabits no seu VPS mantém os seus dados de rotina pessoais privados, sem taxas de subscrição e sem serviços de sincronização de terceiros. A aplicação armazena todos os dados numa base de dados SQLite local e suporta contas multiutilizador, instalação de PWA para iOS, filtragem por etiquetas, notas diárias, uma API REST e integrações com o Home Assistant, Atalhos da Apple e Stream Deck.