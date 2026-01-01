Implemente BeaverHabits com instalação de um clique.
Rastreador de hábitos minimalista e autoalojado, focado em registos diários e sequências, sem objetivos ou complexidade.
Escolha um plano VPS para BeaverHabits
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BeaverHabits
O BeaverHabits é uma aplicação minimalista de registo de hábitos autoalojada, inspirada na metodologia "não quebre a corrente". Ao contrário das aplicações de hábitos orientadas para objetivos, o BeaverHabits foca-se puramente no ritual de registo diário — marcando hábitos como concluídos, mantendo sequências e visualizando a consistência ao longo do tempo, sem a carga cognitiva de metas, marcos ou pontuações.
Autoalojar o BeaverHabits no seu VPS mantém os seus dados de rotina pessoais privados, sem taxas de subscrição e sem serviços de sincronização de terceiros. A aplicação armazena todos os dados numa base de dados SQLite local e suporta contas multiutilizador, instalação de PWA para iOS, filtragem por etiquetas, notas diárias, uma API REST e integrações com o Home Assistant, Atalhos da Apple e Stream Deck.
Principais características de BeaverHabits
Grelha de check-in diário
Uma grelha de calendário para cada hábito mostra sequências e falhas num relance, tornando a consistência diária fácil de monitorizar e motivadora de manter.
Filtragem de tags
Agrupe e filtre hábitos por etiquetas para vistas focadas – veja apenas rotinas matinais, hábitos de saúde ou qualquer categoria personalizada.
Notas Diárias
Adicione até 1024 caracteres de notas por hábito por dia para registar o contexto, observações ou razões para saltar.
Acesso à API REST
Consultar e atualizar dados de hábitos programaticamente, permitindo a automação com Apple Shortcuts, Home Assistant e Stream Deck através do HabitDeck.
Suporte PWA para iOS
Instale o BeaverHabits como uma aplicação no ecrã principal do iPhone e iPad para uma experiência de check-in com aspeto nativo, sem um download da App Store.
Por que executar BeaverHabits na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.