O BentoPDF é um kit de ferramentas PDF orientado para a privacidade que processa documentos inteiramente no navegador do utilizador — os ficheiros nunca saem da máquina cliente nem tocam num servidor externo. Substitui múltiplos serviços PDF online por uma única interface autoalojada que abrange a fusão, divisão, reordenação de páginas, rotação, conversão de imagens, OCR, compressão, proteção por palavra-passe, marcas de água, cabeçalhos e rodapés, e edição de metadados.

Para equipas e organizações que lidam com documentos sensíveis — contratos, extratos financeiros, documentos legais — o autoalojamento do BentoPDF elimina o risco de privacidade de carregar ficheiros confidenciais para serviços PDF comerciais que podem reter cópias ou registar a utilização. Como todo o processamento acontece do lado do cliente, o VPS apenas serve a interface web, mantendo os requisitos de recursos do servidor mínimos enquanto garante que os documentos permanecem totalmente privados.