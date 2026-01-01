Implemente o BentoPDF com instalação de um clique.
Kit de ferramentas PDF baseado no navegador, com foco na privacidade, que permite unir, dividir, converter e proteger documentos PDF sem carregar ficheiros em qualquer lugar.
Escolha um plano VPS para BentoPDF
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BentoPDF
O BentoPDF é um kit de ferramentas PDF orientado para a privacidade que processa documentos inteiramente no navegador do utilizador — os ficheiros nunca saem da máquina cliente nem tocam num servidor externo. Substitui múltiplos serviços PDF online por uma única interface autoalojada que abrange a fusão, divisão, reordenação de páginas, rotação, conversão de imagens, OCR, compressão, proteção por palavra-passe, marcas de água, cabeçalhos e rodapés, e edição de metadados.
Para equipas e organizações que lidam com documentos sensíveis — contratos, extratos financeiros, documentos legais — o autoalojamento do BentoPDF elimina o risco de privacidade de carregar ficheiros confidenciais para serviços PDF comerciais que podem reter cópias ou registar a utilização. Como todo o processamento acontece do lado do cliente, o VPS apenas serve a interface web, mantendo os requisitos de recursos do servidor mínimos enquanto garante que os documentos permanecem totalmente privados.
Principais características de BentoPDF
Processamento do lado do cliente
Toda a manipulação de PDFs ocorre dentro do navegador do utilizador – os documentos nunca são carregados para o servidor, por isso nem mesmo a máquina anfitriã nunca vê o conteúdo dos ficheiros.
Fundir, dividir e reordenar
Combine vários PDFs, divida-os em páginas ou secções individuais e arraste e largue páginas para a ordem exata de que precisa em segundos.
OCR Integrado
Converta PDFs baseados em imagens digitalizadas em documentos de texto totalmente pesquisáveis e selecionáveis sem enviar ficheiros para um serviço de reconhecimento de terceiros.
Segurança de documentos
Adicione proteção por palavra-passe, encriptação e marcas de água a PDFs sensíveis antes da distribuição, ou remova restrições de PDFs da sua propriedade para recuperar o acesso de edição.
Conversão de formato
Converta imagens para PDF, exporte páginas como imagens e transforme Markdown com diagramas Mermaid em PDFs formatados – tudo a partir da mesma interface.
Por que executar BentoPDF na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.