O AppFlowy é uma plataforma de produtividade de código aberto, construída como uma alternativa ao Notion focada na privacidade, combinando um editor flexível baseado em blocos, vistas de base de dados e assistência de escrita com IA num único espaço de trabalho colaborativo. Construído com Flutter e Rust, oferece desempenho nativo em desktop, dispositivos móveis e web, mantendo todos os dados sob o seu controlo.

O autoalojamento do AppFlowy elimina as taxas de subscrição por utilizador, remove o acesso de terceiros a documentos sensíveis e fornece espaços de trabalho e utilizadores ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Este template implementa o stack completo do AppFlowy Cloud — cliente web, backend da API, autenticação, armazenamento de objetos e base de dados — pronto para ligações das aplicações nativas de desktop e móveis do AppFlowy.