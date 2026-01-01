Implemente o AppFlowy com instalação de um clique.
Espaço de trabalho de código aberto focado na privacidade, que combina notas, wikis, bases de dados e gestão de projetos como uma alternativa ao Notion.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com AppFlowy
O AppFlowy é uma plataforma de produtividade de código aberto, construída como uma alternativa ao Notion focada na privacidade, combinando um editor flexível baseado em blocos, vistas de base de dados e assistência de escrita com IA num único espaço de trabalho colaborativo. Construído com Flutter e Rust, oferece desempenho nativo em desktop, dispositivos móveis e web, mantendo todos os dados sob o seu controlo.
O autoalojamento do AppFlowy elimina as taxas de subscrição por utilizador, remove o acesso de terceiros a documentos sensíveis e fornece espaços de trabalho e utilizadores ilimitados a um custo de infraestrutura fixo. Este template implementa o stack completo do AppFlowy Cloud — cliente web, backend da API, autenticação, armazenamento de objetos e base de dados — pronto para ligações das aplicações nativas de desktop e móveis do AppFlowy.
Principais características de AppFlowy
Editor de Blocos
Crie documentos ricos com texto, imagens, incorporações e multimédia utilizando um editor de blocos intuitivo que funciona de forma consistente em computadores, dispositivos móveis e na web, sem lacunas de funcionalidades entre plataformas.
Vistas Flexíveis da Base de Dados
Visualizar e gerir os mesmos dados como uma tabela, quadro Kanban, calendário ou galeria, proporcionando aos diferentes membros da equipa a disposição que se adequa ao seu fluxo de trabalho sem duplicar informações.
Assistência de Escrita com IA
Gere, resuma e refine conteúdo diretamente nos documentos utilizando funcionalidades de IA incorporadas que se ligam a um fornecedor externo (como OpenAI ou Azure OpenAI) configurado através de chave API – os dados são processados por esse fornecedor.
Colaboração em tempo real
Trabalhe simultaneamente com colegas de equipa utilizando sincronização sem conflitos, para que várias pessoas possam editar o mesmo documento sem sobrescrever as alterações uns dos outros.
Propriedade Completa dos Dados
Todos os documentos, bases de dados e anexos de ficheiros são armazenados na sua própria infraestrutura, sem dependência de fornecedor, garantindo a conformidade com os regulamentos de dados e controlo total sobre a retenção.
Por que executar AppFlowy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.