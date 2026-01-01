O Mayan EDMS é um sistema de gestão documental de nível empresarial, gratuito e de código aberto, que captura, armazena, organiza e recupera os documentos da sua organização através de uma interface web limpa. Construído em Django e utilizado em organizações de saúde, jurídicas, governamentais e financeiras em todo o mundo, o Mayan oferece OCR, pesquisa de texto completo, fluxos de trabalho automatizados, controlo de acesso baseado em funções detalhado, histórico de versões e armários orientados por metadados — funcionalidades tipicamente encontradas em produtos DMS comerciais que custam milhares de dólares por licença.

A auto-hospedagem do Mayan EDMS no seu VPS mantém cada documento, registo de auditoria e fluxo de trabalho dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros. Os documentos são armazenados encriptados em repouso, e o rico sistema de permissões permite separar a visibilidade entre departamentos, clientes ou âmbitos de conformidade.