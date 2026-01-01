Implemente Mayan EDMS com instalação num clique.
Gestão documental empresarial de código aberto com OCR, pesquisa de texto integral, fluxos de trabalho, permissões baseadas em funções e controlo de versões.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mayan EDMS
O Mayan EDMS é um sistema de gestão documental de nível empresarial, gratuito e de código aberto, que captura, armazena, organiza e recupera os documentos da sua organização através de uma interface web limpa. Construído em Django e utilizado em organizações de saúde, jurídicas, governamentais e financeiras em todo o mundo, o Mayan oferece OCR, pesquisa de texto completo, fluxos de trabalho automatizados, controlo de acesso baseado em funções detalhado, histórico de versões e armários orientados por metadados — funcionalidades tipicamente encontradas em produtos DMS comerciais que custam milhares de dólares por licença.
A auto-hospedagem do Mayan EDMS no seu VPS mantém cada documento, registo de auditoria e fluxo de trabalho dentro da sua infraestrutura, em vez de passar por um SaaS de terceiros. Os documentos são armazenados encriptados em repouso, e o rico sistema de permissões permite separar a visibilidade entre departamentos, clientes ou âmbitos de conformidade.
Principais características de Mayan EDMS
OCR e pesquisa de texto completo
O OCR integrado extrai texto de PDFs e imagens digitalizados, indexando cada palavra para pesquisa de texto completo instantânea em toda a biblioteca de documentos.
Fluxos de trabalho automatizados
Defina fluxos de trabalho de aprovação em várias etapas com encaminhamento condicional, revisão paralela e ações acionadas nas transições de estado do documento.
Permissões baseadas em função
Controlo de acesso granular ao nível de documento, armário e tipo de metadados permite separar a visibilidade por departamento, cliente ou âmbito de conformidade.
Gabinetes e metadados
Organize documentos em armários hierárquicos com campos de metadados personalizados, regras de arquivo inteligentes e filtragem baseada em etiquetas para recuperação rápida.
Histórico de versões e registo de auditoria
Cada carregamento, edição, comentário e visualização é versionado e auditado, fornecendo uma cadeia de custódia completa para requisitos de conformidade e regulamentares.
API REST e integrações
Um sistema abrangente de API REST e webhooks facilita a integração do Mayan com plataformas existentes de CRM, ERP e assinatura eletrónica.
Por que executar Mayan EDMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.