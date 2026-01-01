Implemente o Parse Server com instalação de um clique.
Backend de código aberto para aplicações móveis e web com REST, GraphQL, consultas em tempo real, autenticação e notificações push.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Parse Server
O Parse Server é o sucessor de código aberto da Parse Platform original, fornecendo um backend-as-a-service completo para aplicações móveis e web. Expõe armazenamento de objetos, autenticação de utilizadores, armazenamento de ficheiros, notificações push e Live Queries através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, eliminando a maior parte do código repetitivo normalmente necessário para lançar uma aplicação conectada.
Alojar o Parse Server no seu VPS dá-lhe total propriedade das contas de utilizador, dados da aplicação e lógica de código na cloud — sem taxas por pedido, sem dependência de fornecedor e sem prazos de migração surpresa. Esta implementação inclui o MongoDB e o Parse Dashboard oficial para que possa navegar por classes, executar consultas e gerir o esquema desde o primeiro dia.
Principais características de Parse Server
APIs REST e GraphQL
Cada classe que define está imediatamente disponível através de endpoints REST e GraphQL gerados automaticamente, para que os clientes iOS, Android e web possam ler e escrever dados sem código de servidor personalizado.
Autenticação de utilizador
Nome de utilizador/palavra-passe incorporados, verificação de email e inícios de sessão sociais para Facebook, Apple, Google e Twitter permitem lançar fluxos de conta seguros em minutos.
Consultas Ativas
Subscreva as alterações em qualquer classe através de WebSockets para potenciar chat em tempo real, ferramentas colaborativas e dashboards em tempo real, sem uma stack pub/sub separada.
Funções do Cloud Code
Executar JavaScript do lado do servidor em gatilhos de inserção, atualização e eliminação ou como funções invocáveis para aplicar regras de negócio e integrar com APIs de terceiros.
Notificações push
Envie notificações push direcionadas para clientes iOS, Android e web utilizando o sistema integrado de gestão de instalações e canais.
Painel de controlo Parse incluído
Navegue pelas classes, edite linhas, execute consultas de agregação e inspecione o esquema através do Parse Dashboard oficial fornecido juntamente com o servidor.
Por que executar Parse Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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