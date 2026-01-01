O Parse Server é o sucessor de código aberto da Parse Platform original, fornecendo um backend-as-a-service completo para aplicações móveis e web. Expõe armazenamento de objetos, autenticação de utilizadores, armazenamento de ficheiros, notificações push e Live Queries através de APIs REST e GraphQL geradas automaticamente, eliminando a maior parte do código repetitivo normalmente necessário para lançar uma aplicação conectada.

Alojar o Parse Server no seu VPS dá-lhe total propriedade das contas de utilizador, dados da aplicação e lógica de código na cloud — sem taxas por pedido, sem dependência de fornecedor e sem prazos de migração surpresa. Esta implementação inclui o MongoDB e o Parse Dashboard oficial para que possa navegar por classes, executar consultas e gerir o esquema desde o primeiro dia.