Implemente Gonic com instalação de um clique.
Servidor de streaming de música leve e autoalojado com total compatibilidade com a API Subsonic para qualquer cliente Subsonic.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Gonic
Gonic é um servidor Subsonic gratuito e de código aberto, escrito em Go. Oferece-lhe um serviço pessoal de streaming de música que funciona com dezenas de clientes populares compatíveis com Subsonic – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry e outros – para que possa ouvir a sua própria biblioteca a partir de qualquer dispositivo.
Concebido para eficiência, o Gonic gere bibliotecas de dezenas de milhares de faixas sem necessitar de um servidor de base de dados dedicado. Suporta transcodificação de áudio em tempo real, gestão de podcasts, scrobbling para Last.fm e ListenBrainz, e acesso multiutilizador com preferências por utilizador. Funciona confortavelmente em hardware de baixo consumo, como um Raspberry Pi.
Principais características de Gonic
Compatível com a API Subsonic
Funciona de imediato com todos os principais clientes Subsonic e OpenSubsonic, dando-lhe uma vasta escolha de aplicações móveis e de desktop.
Transcodificação em tempo real
Converte áudio para qualquer formato suportado em tempo real, permitindo que os clientes solicitem a taxa de bits e o codec que melhor se adapta à sua ligação.
Suporte a Scrobbling
Faz scrobble automaticamente das reproduções para o Last.fm e ListenBrainz para que o seu histórico de audição permaneça preciso em todos os clientes.
Gestão de podcasts
Subscreva feeds de podcast e gira as transferências de episódios diretamente do servidor, mantendo todo o áudio num só lugar.
Acesso multiutilizador
Crie contas separadas com perfis de transcodificação individuais e controlos de acesso para partilha doméstica ou em equipa.
Por que executar Gonic na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.