Gonic é um servidor Subsonic gratuito e de código aberto, escrito em Go. Oferece-lhe um serviço pessoal de streaming de música que funciona com dezenas de clientes populares compatíveis com Subsonic – Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry e outros – para que possa ouvir a sua própria biblioteca a partir de qualquer dispositivo.

Concebido para eficiência, o Gonic gere bibliotecas de dezenas de milhares de faixas sem necessitar de um servidor de base de dados dedicado. Suporta transcodificação de áudio em tempo real, gestão de podcasts, scrobbling para Last.fm e ListenBrainz, e acesso multiutilizador com preferências por utilizador. Funciona confortavelmente em hardware de baixo consumo, como um Raspberry Pi.