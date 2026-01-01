O Hasura GraphQL Engine conecta-se à sua base de dados PostgreSQL e gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada em segundos. Em vez de escrever código de resolução, configurar definições de esquema ou construir camadas de consulta do zero, os programadores apontam o Hasura para uma base de dados e obtêm imediatamente filtragem, ordenação, paginação, agregações e subscrições em tempo real — tudo gerido através de uma consola visual.

Com mais de 32 000 estrelas no GitHub e uso em produção em empresas em todo o mundo, o Hasura é o caminho mais rápido da base de dados para a API. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as suas credenciais de base de dados e lógica de consulta dentro da sua infraestrutura, sem taxas por pedido, sem custos de saída de dados e controlo total sobre as permissões de acesso e limitação de taxa.