Implemente o Hasura GraphQL Engine com um clique.
APIs GraphQL e REST instantâneas sobre a sua base de dados PostgreSQL — sem necessidade de código de backend.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Hasura GraphQL Engine
O Hasura GraphQL Engine conecta-se à sua base de dados PostgreSQL e gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada em segundos. Em vez de escrever código de resolução, configurar definições de esquema ou construir camadas de consulta do zero, os programadores apontam o Hasura para uma base de dados e obtêm imediatamente filtragem, ordenação, paginação, agregações e subscrições em tempo real — tudo gerido através de uma consola visual.
Com mais de 32 000 estrelas no GitHub e uso em produção em empresas em todo o mundo, o Hasura é o caminho mais rápido da base de dados para a API. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém as suas credenciais de base de dados e lógica de consulta dentro da sua infraestrutura, sem taxas por pedido, sem custos de saída de dados e controlo total sobre as permissões de acesso e limitação de taxa.
Principais características de Hasura GraphQL Engine
APIs GraphQL Instantâneas
Gera automaticamente uma API GraphQL totalmente tipada a partir do esquema PostgreSQL existente – tabelas, vistas e relações incluídas, sem código de resolver para escrever.
Subscrições em tempo real
Qualquer consulta GraphQL pode ser transformada numa subscrição em tempo real que envia atualizações para os clientes conectados através de WebSockets à medida que os dados subjacentes mudam.
Permissões ao nível da linha
Defina regras de controlo de acesso granular por tabela, função e operação, utilizando um construtor de permissões de apontar e clicar — não é necessário middleware personalizado.
Mapeamento de endpoint REST
Exponha qualquer consulta GraphQL guardada como um endpoint REST nomeado, dando aos clientes apenas REST acesso aos mesmos dados sem uma camada de API separada.
Esquemas remotos e ações
Integre APIs GraphQL externas e serviços HTTP no esquema unificado, para que os clientes consultem tudo através de um único endpoint.
Por que executar Hasura GraphQL Engine na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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