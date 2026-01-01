Mautic é uma plataforma de automação de marketing totalmente de código aberto que oferece às empresas controlo total sobre as suas campanhas, dados de contacto e jornadas do cliente. Ao contrário das ferramentas de marketing SaaS que cobram por contacto, o Mautic funciona na sua própria infraestrutura — sem taxas de plataforma recorrentes, sem partilha de dados com terceiros e sem dependência de fornecedor.

O autoalojamento do Mautic num VPS mantém os seus dados de cliente sob o seu controlo direto — essencial para os requisitos do RGPD e da soberania dos dados. Sem preços por contacto, pode escalar as suas operações de marketing sem penalizações de custo, mantendo a propriedade total de cada email, campanha e interação com leads.