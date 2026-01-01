Implemente Mautic com instalação de um clique.
Plataforma de automação de marketing de código aberto para campanhas de e-mail, qualificação de leads e envolvimento do cliente multicanal.
Escolha um plano VPS para Mautic
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mautic
Mautic é uma plataforma de automação de marketing totalmente de código aberto que oferece às empresas controlo total sobre as suas campanhas, dados de contacto e jornadas do cliente. Ao contrário das ferramentas de marketing SaaS que cobram por contacto, o Mautic funciona na sua própria infraestrutura — sem taxas de plataforma recorrentes, sem partilha de dados com terceiros e sem dependência de fornecedor.
O autoalojamento do Mautic num VPS mantém os seus dados de cliente sob o seu controlo direto — essencial para os requisitos do RGPD e da soberania dos dados. Sem preços por contacto, pode escalar as suas operações de marketing sem penalizações de custo, mantendo a propriedade total de cada email, campanha e interação com leads.
Principais características de Mautic
Automatização de campanha de email
Crie campanhas de gotejamento automatizadas e emails de difusão com um construtor de arrastar e largar, personalização dinâmica de conteúdo e testes A/B.
Pontuação e rastreamento de leads
Pontuar contactos com base em visitas a páginas, aberturas de e-mail, envios de formulário e eventos personalizados para priorizar o acompanhamento no momento certo.
Construtor de campanhas visuais
Crie jornadas de cliente complexas e com múltiplos passos com um editor de fluxo de trabalho baseado em tela que liga condições, ações e decisões.
Segmentação de contactos
Segmente os contactos dinamicamente utilizando dados comportamentais, demográficos e campos personalizados para segmentar o público certo para cada campanha.
Alcance multicanal
Comunique com os contactos por email, SMS, notificações push e notificações web a partir de uma única plataforma com monitorização unificada do envolvimento.
Por que executar Mautic na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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