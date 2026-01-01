Implemente o TeslaMate com um clique.
Registador de dados autoalojado para o seu Tesla que regista cada condução, carregamento e estatística de viagem com belos painéis Grafana.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TeslaMate
O TeslaMate é um registador de dados de código aberto para proprietários de Tesla que se conecta à API da Tesla, monitoriza continuamente a telemetria do seu carro e armazena cada viagem, carregamento, atualização de software e evento de inatividade numa base de dados PostgreSQL. Construído em torno de uma aplicação web Phoenix limpa e uma instância Grafana dedicada com duas dezenas de painéis pré-construídos, oferece-lhe uma visão histórica sobre a eficiência, degradação da bateria, custos de carregamento e hábitos de condução que a aplicação Tesla não expõe.
Alojando o TeslaMate no seu VPS mantém cada quilómetro de dados de condução privado — nenhum serviço de análise de terceiros a ingerir as suas localizações de viagem, histórico de carregamento ou padrões de despertar. O PostgreSQL, Grafana e broker MQTT incluídos correm inteiramente no seu VPS, e inicia sessão no TeslaMate uma vez com a sua conta Tesla para começar a recolher dados.
Principais características de TeslaMate
Registo de condução e carregamento
A monitorização contínua regista cada percurso, sessão de carregamento, atualização de software e evento de estacionamento com registos de data e hora de início e fim precisos e localizações.
Dashboards Grafana pré-construídos
Duas dúzias de painéis visualizam a eficiência, autonomia, custos de carregamento, desgaste dos pneus e degradação da bateria prontos a usar – sem necessidade de configuração do Grafana.
Percurso e resolução de endereços
A geocodificação inversa transforma coordenadas GPS em bruto em endereços com nome, para que o histórico de viagens mostre nomes de locais reais, e não coordenadas.
Monitorização da saúde da bateria
Gráficos de degradação da bateria a longo prazo e a perda de capacidade projetada ajudam a tomar decisões informadas sobre a substituição ou reclamações de garantia.
Relatórios de custos de carregamento
Configure as tarifas por localização para calcular os custos exatos de carregamento por sessão, as estimativas de fatura mensal e as poupanças face à gasolina.
Integração MQTT
O estado do carro em tempo real publicado via MQTT integra-se com o Home Assistant, openHAB, ou qualquer plataforma de automação residencial que comunica via MQTT.
Por que executar TeslaMate na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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