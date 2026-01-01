O TeslaMate é um registador de dados de código aberto para proprietários de Tesla que se conecta à API da Tesla, monitoriza continuamente a telemetria do seu carro e armazena cada viagem, carregamento, atualização de software e evento de inatividade numa base de dados PostgreSQL. Construído em torno de uma aplicação web Phoenix limpa e uma instância Grafana dedicada com duas dezenas de painéis pré-construídos, oferece-lhe uma visão histórica sobre a eficiência, degradação da bateria, custos de carregamento e hábitos de condução que a aplicação Tesla não expõe.

Alojando o TeslaMate no seu VPS mantém cada quilómetro de dados de condução privado — nenhum serviço de análise de terceiros a ingerir as suas localizações de viagem, histórico de carregamento ou padrões de despertar. O PostgreSQL, Grafana e broker MQTT incluídos correm inteiramente no seu VPS, e inicia sessão no TeslaMate uma vez com a sua conta Tesla para começar a recolher dados.