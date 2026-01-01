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Registador de dados autoalojado para o seu Tesla que regista cada condução, carregamento e estatística de viagem com belos painéis Grafana.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com TeslaMate

O TeslaMate é um registador de dados de código aberto para proprietários de Tesla que se conecta à API da Tesla, monitoriza continuamente a telemetria do seu carro e armazena cada viagem, carregamento, atualização de software e evento de inatividade numa base de dados PostgreSQL. Construído em torno de uma aplicação web Phoenix limpa e uma instância Grafana dedicada com duas dezenas de painéis pré-construídos, oferece-lhe uma visão histórica sobre a eficiência, degradação da bateria, custos de carregamento e hábitos de condução que a aplicação Tesla não expõe.

Alojando o TeslaMate no seu VPS mantém cada quilómetro de dados de condução privado — nenhum serviço de análise de terceiros a ingerir as suas localizações de viagem, histórico de carregamento ou padrões de despertar. O PostgreSQL, Grafana e broker MQTT incluídos correm inteiramente no seu VPS, e inicia sessão no TeslaMate uma vez com a sua conta Tesla para começar a recolher dados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de TeslaMate

Registo de condução e carregamento

A monitorização contínua regista cada percurso, sessão de carregamento, atualização de software e evento de estacionamento com registos de data e hora de início e fim precisos e localizações.

Dashboards Grafana pré-construídos

Duas dúzias de painéis visualizam a eficiência, autonomia, custos de carregamento, desgaste dos pneus e degradação da bateria prontos a usar – sem necessidade de configuração do Grafana.

Percurso e resolução de endereços

A geocodificação inversa transforma coordenadas GPS em bruto em endereços com nome, para que o histórico de viagens mostre nomes de locais reais, e não coordenadas.

Monitorização da saúde da bateria

Gráficos de degradação da bateria a longo prazo e a perda de capacidade projetada ajudam a tomar decisões informadas sobre a substituição ou reclamações de garantia.

Relatórios de custos de carregamento

Configure as tarifas por localização para calcular os custos exatos de carregamento por sessão, as estimativas de fatura mensal e as poupanças face à gasolina.

Integração MQTT

O estado do carro em tempo real publicado via MQTT integra-se com o Home Assistant, openHAB, ou qualquer plataforma de automação residencial que comunica via MQTT.

Por que executar TeslaMate na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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