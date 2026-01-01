O Plausible Analytics é uma alternativa de código aberto e focada na privacidade ao Google Analytics, que monitoriza métricas essenciais de website sem cookies, recolha de dados pessoais ou banners de consentimento. O seu script de rastreamento pesa menos de 1 KB, pelo que não tem praticamente nenhum impacto nos tempos de carregamento da página, enquanto fornece um painel de controlo limpo com todas as informações de tráfego de que precisa.

Autoalojar o Plausible no seu VPS mantém cada visualização de página e registo de evento na sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Este modelo emparelha a aplicação Plausible com o PostgreSQL para metadados e o ClickHouse para consultas de análise de alto desempenho, oferecendo-lhe uma configuração completa e pronta para produção que retém dados indefinidamente a um custo de infraestrutura fixo.