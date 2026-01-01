Implemente Plausible Analytics com um clique.
Plataforma de análise web leve, sem cookies, totalmente em conformidade com o RGPD e que mantém todos os dados dos visitantes no seu próprio servidor.
Escolha um plano VPS para Plausible Analytics
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Plausible Analytics
O Plausible Analytics é uma alternativa de código aberto e focada na privacidade ao Google Analytics, que monitoriza métricas essenciais de website sem cookies, recolha de dados pessoais ou banners de consentimento. O seu script de rastreamento pesa menos de 1 KB, pelo que não tem praticamente nenhum impacto nos tempos de carregamento da página, enquanto fornece um painel de controlo limpo com todas as informações de tráfego de que precisa.
Autoalojar o Plausible no seu VPS mantém cada visualização de página e registo de evento na sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Este modelo emparelha a aplicação Plausible com o PostgreSQL para metadados e o ClickHouse para consultas de análise de alto desempenho, oferecendo-lhe uma configuração completa e pronta para produção que retém dados indefinidamente a um custo de infraestrutura fixo.
Principais características de Plausible Analytics
Rastreamento sem cookies
Mede o tráfego sem cookies ou identificadores persistentes, pelo que não precisa de um banner de consentimento e mantém-se em conformidade com o RGPD e a CCPA por predefinição.
Script com menos de 1 KB
O script de monitorização é mais pequeno do que a maioria das imagens, não adicionando atrasos mensuráveis ao carregamento das páginas, enquanto continua a capturar todas as métricas essenciais.
Painel em tempo real
Veja as contagens de visitantes em tempo real juntamente com as tendências históricas, fontes de tráfego e as páginas mais visitadas num único painel de controlo de fácil leitura.
Objetivo e Monitorização de Eventos
Monitorize conversões e eventos personalizados – envios de formulário, cliques em botões e links de saída – sem escrever código de análise complexo.
ClickHouse Motor de análise
O armazenamento colunar ClickHouse potencia consultas rápidas em milhões de visualizações de página para que os painéis de controlo carreguem instantaneamente, mesmo em sites com muito tráfego.
Por que executar Plausible Analytics na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.