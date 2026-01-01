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400 GB de espaço em disco NVMe
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Plausible Analytics

O Plausible Analytics é uma alternativa de código aberto e focada na privacidade ao Google Analytics, que monitoriza métricas essenciais de website sem cookies, recolha de dados pessoais ou banners de consentimento. O seu script de rastreamento pesa menos de 1 KB, pelo que não tem praticamente nenhum impacto nos tempos de carregamento da página, enquanto fornece um painel de controlo limpo com todas as informações de tráfego de que precisa.

Autoalojar o Plausible no seu VPS mantém cada visualização de página e registo de evento na sua infraestrutura, sem acesso de terceiros. Este modelo emparelha a aplicação Plausible com o PostgreSQL para metadados e o ClickHouse para consultas de análise de alto desempenho, oferecendo-lhe uma configuração completa e pronta para produção que retém dados indefinidamente a um custo de infraestrutura fixo.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Plausible Analytics

Rastreamento sem cookies

Mede o tráfego sem cookies ou identificadores persistentes, pelo que não precisa de um banner de consentimento e mantém-se em conformidade com o RGPD e a CCPA por predefinição.

Script com menos de 1 KB

O script de monitorização é mais pequeno do que a maioria das imagens, não adicionando atrasos mensuráveis ao carregamento das páginas, enquanto continua a capturar todas as métricas essenciais.

Painel em tempo real

Veja as contagens de visitantes em tempo real juntamente com as tendências históricas, fontes de tráfego e as páginas mais visitadas num único painel de controlo de fácil leitura.

Objetivo e Monitorização de Eventos

Monitorize conversões e eventos personalizados – envios de formulário, cliques em botões e links de saída – sem escrever código de análise complexo.

ClickHouse Motor de análise

O armazenamento colunar ClickHouse potencia consultas rápidas em milhões de visualizações de página para que os painéis de controlo carreguem instantaneamente, mesmo em sites com muito tráfego.

Por que executar Plausible Analytics na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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