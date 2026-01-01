O Slash é um gestor de atalhos de links autoalojado para indivíduos e equipas que desejam uma forma mais organizada de partilhar e aceder a URLs. Em vez de marcadores espalhados por vários navegadores ou links de redirecionamento difíceis de memorizar, o Slash permite-lhe definir atalhos com prefixo s/ — digite s/docs na barra de endereço do seu navegador (com a extensão instalada) e aterrará diretamente no seu destino. Os atalhos podem ser etiquetados, agrupados em coleções partilháveis e restritos à sua equipa ou mantidos privados.

Ao contrário dos encurtadores de links alojados que registam o seu tráfego e monetizam os seus dados, autoalojar o Slash num VPS mantém todas as análises de atalhos e dados de utilização na infraestrutura que controla — sem necessidade de subscrição, sem serviço externo em que confiar e sem limite no número de atalhos que pode criar.