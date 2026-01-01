Implemente Slash com instalação num clique.
Gestor de atalhos autoalojado que transforma URLs longas em links s/ memoráveis, acessíveis diretamente a partir da barra de endereços do seu navegador.
Escolha um plano VPS para Slash
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Slash
O Slash é um gestor de atalhos de links autoalojado para indivíduos e equipas que desejam uma forma mais organizada de partilhar e aceder a URLs. Em vez de marcadores espalhados por vários navegadores ou links de redirecionamento difíceis de memorizar, o Slash permite-lhe definir atalhos com prefixo s/ — digite s/docs na barra de endereço do seu navegador (com a extensão instalada) e aterrará diretamente no seu destino. Os atalhos podem ser etiquetados, agrupados em coleções partilháveis e restritos à sua equipa ou mantidos privados.
Ao contrário dos encurtadores de links alojados que registam o seu tráfego e monetizam os seus dados, autoalojar o Slash num VPS mantém todas as análises de atalhos e dados de utilização na infraestrutura que controla — sem necessidade de subscrição, sem serviço externo em que confiar e sem limite no número de atalhos que pode criar.
Principais características de Slash
Atalhos da barra de endereço do navegador
Extensões de navegador para Chrome e Firefox permitem digitar s/atalho diretamente na barra de endereço para aceder a qualquer URL guardado – sem cliques adicionais ou pesquisa necessária.
Coleções partilháveis
Agrupe atalhos relacionados em coleções selecionadas e partilhe-os com a sua equipa ou publicamente através de um único link.
Analytics de Ligações
Acompanhe a frequência com que cada atalho é acedido e veja as fontes de tráfego, para saber quais links são usados ativamente e quais podem ser desativados.
Organização por tags
Adicione etiquetas a atalhos para uma filtragem e descoberta rápidas numa biblioteca crescente de ligações internas e de equipa.
Partilha de atalhos da Equipa
Crie atalhos visíveis a todos os membros do espaço de trabalho ou restrinja-os a si — mantendo as ligações internas e pessoais organizadas num só lugar.
Por que executar Slash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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