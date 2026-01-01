O Pinchflat é um gestor de conteúdo do YouTube autoalojado, construído com base no yt-dlp, que automatiza o descarregamento e a organização de vídeos de canais e listas de reprodução. Defina uma regra uma vez — o Pinchflat verifica periodicamente se há conteúdo novo e descarrega-o automaticamente, com suporte de primeira classe para bibliotecas Plex, Jellyfin e Kodi, para que o seu centro multimédia se mantenha atualizado sem qualquer trabalho manual.

Executar o Pinchflat no seu VPS mantém os descarregamentos a funcionar 24/7 sem ocupar a largura de banda da sua casa ou o seu computador. A integração do SponsorBlock ignora segmentos patrocinados, a geração de feeds RSS transforma canais em feeds de podcast, e a eliminação automática opcional gere o armazenamento automaticamente à medida que a sua biblioteca cresce.