Implemente Pinchflat com instalação de um clique.
Gestor de multimédia do YouTube autoalojado que descarrega automaticamente novos vídeos dos seus canais e listas de reprodução favoritos, sem qualquer esforço manual.
Escolha um plano VPS para Pinchflat
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pinchflat
O Pinchflat é um gestor de conteúdo do YouTube autoalojado, construído com base no yt-dlp, que automatiza o descarregamento e a organização de vídeos de canais e listas de reprodução. Defina uma regra uma vez — o Pinchflat verifica periodicamente se há conteúdo novo e descarrega-o automaticamente, com suporte de primeira classe para bibliotecas Plex, Jellyfin e Kodi, para que o seu centro multimédia se mantenha atualizado sem qualquer trabalho manual.
Executar o Pinchflat no seu VPS mantém os descarregamentos a funcionar 24/7 sem ocupar a largura de banda da sua casa ou o seu computador. A integração do SponsorBlock ignora segmentos patrocinados, a geração de feeds RSS transforma canais em feeds de podcast, e a eliminação automática opcional gere o armazenamento automaticamente à medida que a sua biblioteca cresce.
Principais características de Pinchflat
Transferências de Canal Automatizadas
Defina regras para canais ou listas de reprodução e o Pinchflat verifica periodicamente se há novos carregamentos, descarregando-os automaticamente sem qualquer acionamento manual.
Integração do Centro de Multimédia
Suporte de primeira classe para Plex, Jellyfin e Kodi com um poderoso sistema de nomenclatura que organiza os ficheiros exatamente como o seu servidor de multimédia espera.
Apoio ao SponsorBlock
Ignora ou corta automaticamente segmentos patrocinados, introduções e finais de vídeos descarregados, utilizando dados do SponsorBlock de origem comunitária.
Geração de Feed RSS
Converte canais e playlists do YouTube em feeds RSS para que possa seguir criadores de vídeo em qualquer aplicação de podcast ou leitor de feeds.
Gestão de Armazenamento Inteligente
Configure a eliminação automática de conteúdo mais antigo por idade ou contagem para manter o uso do disco sob controlo à medida que o arquivo cresce.
Por que executar Pinchflat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.