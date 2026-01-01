Temporal é uma plataforma de execução de fluxos de trabalho duráveis de código aberto que permite aos programadores escrever aplicações de longa duração e tolerantes a falhas como código comum. Os fluxos de trabalho escritos com Temporal sobrevivem automaticamente a falhas de processo, partições de rede e falhas de infraestrutura — sem necessidade de pontos de controlo manuais, máquinas de estado em bases de dados ou lógica de repetição complexa. Quando um worker reinicia, a execução é retomada exatamente onde parou.

Esta implementação executa a stack completa do Temporal: o servidor com PostgreSQL para persistência e Elasticsearch para pesquisa e visibilidade do histórico de fluxos de trabalho. A interface web incluída permite monitorizar fluxos de trabalho ativos, inspecionar históricos de eventos, pesquisar execuções por estado ou atributos personalizados e acionar sinais — dando à sua equipa total observabilidade nos processos de negócio em execução.