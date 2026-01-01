Implementação do Temporal com um clique
Plataforma de execução de fluxos de trabalho duráveis de código aberto para construir aplicações tolerantes a falhas e de longa duração em escala.
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O que pode criar com Temporal
Temporal é uma plataforma de execução de fluxos de trabalho duráveis de código aberto que permite aos programadores escrever aplicações de longa duração e tolerantes a falhas como código comum. Os fluxos de trabalho escritos com Temporal sobrevivem automaticamente a falhas de processo, partições de rede e falhas de infraestrutura — sem necessidade de pontos de controlo manuais, máquinas de estado em bases de dados ou lógica de repetição complexa. Quando um worker reinicia, a execução é retomada exatamente onde parou.
Esta implementação executa a stack completa do Temporal: o servidor com PostgreSQL para persistência e Elasticsearch para pesquisa e visibilidade do histórico de fluxos de trabalho. A interface web incluída permite monitorizar fluxos de trabalho ativos, inspecionar históricos de eventos, pesquisar execuções por estado ou atributos personalizados e acionar sinais — dando à sua equipa total observabilidade nos processos de negócio em execução.
Principais características de Temporal
Execução Duradoura
Fluxos de trabalho sobrevivem a falhas de processo e reinícios de infraestrutura automaticamente, retomando exatamente onde pararam sem infraestrutura adicional.
Visibilidade do Fluxo de Trabalho
A pesquisa com tecnologia Elasticsearch permite filtrar e inspecionar execuções de fluxo de trabalho por estado, tipo de fluxo de trabalho, atributos de pesquisa personalizados ou intervalo de tempo.
Tentativas automáticas
Defina políticas de repetição com recuo configurável em qualquer atividade para que as falhas transitórias sejam tratadas sem alterar o código da aplicação.
Fluxos de Trabalho de Longa Duração
Suporta nativamente fluxos de trabalho que duram minutos, dias ou anos – incluindo temporizadores programados, etapas de aprovação humana e sinais externos.
SDKs Multilínguas
Trabalhadores conectam-se através de gRPC usando SDKs oficiais para Go, Python, Java, TypeScript, .NET e PHP.
Por que executar Temporal na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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