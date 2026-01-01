Implemente o SyncLounge com instalação de um clique.
Plex: sessões de visualização em grupo – organize noites de cinema e TV sincronizadas com amigos e família em vários servidores Plex.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SyncLounge
O SyncLounge é um coordenador de "sessões de visualização conjunta" autoalojado para o Plex Media Server. Sincroniza a reprodução em vários clientes Plex em tempo real — quando um espetador pausa, todos pausam; quando um avança, todos acompanham. Cada espetador transmite a partir do seu próprio servidor Plex, por isso o anfitrião não tem de partilhar a sua biblioteca nem preocupar-se com a largura de banda — o SyncLounge apenas mantém os relógios de reprodução alinhados e fornece uma sala de chat para o grupo.
A autoalojamento do SyncLounge num VPS mantém as sessões de visualização conjunta sob o seu controlo, com os utilizadores a iniciarem sessão através das suas contas Plex existentes e a ligarem-se aos seus próprios servidores Plex. O suporte opcional de lista de permissões restringe a sua instância a amigos, família ou aos utilizadores de um servidor Plex específico.
Principais características de SyncLounge
Sincronização de reprodução em tempo real
As ações de reproduzir, pausar, procurar e volume sincronizam-se com todos os participantes em milissegundos, para que toda a sala permaneça em sincronia.
Chat de grupo incorporado
Cada sala inclui uma barra lateral de chat integrada para que os espectadores possam reagir e discutir sem sair do leitor.
Suporte multi-servidor
Cada espetador faz stream a partir do seu próprio servidor Plex, assim o anfitrião não precisa de partilhar o acesso à biblioteca nem consumir largura de banda de upload.
Plex início de sessão único
Os utilizadores autenticam-se com as suas contas Plex existentes – sem registo separado, sem palavra-passe extra para memorizar.
Lista de acesso opcional
A variável AUTH_LIST restringe o acesso a nomes de utilizador Plex específicos, endereços de email ou IDs de máquina de servidor para implementações privadas.
Por que executar SyncLounge na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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