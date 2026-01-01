O SyncLounge é um coordenador de "sessões de visualização conjunta" autoalojado para o Plex Media Server. Sincroniza a reprodução em vários clientes Plex em tempo real — quando um espetador pausa, todos pausam; quando um avança, todos acompanham. Cada espetador transmite a partir do seu próprio servidor Plex, por isso o anfitrião não tem de partilhar a sua biblioteca nem preocupar-se com a largura de banda — o SyncLounge apenas mantém os relógios de reprodução alinhados e fornece uma sala de chat para o grupo.

A autoalojamento do SyncLounge num VPS mantém as sessões de visualização conjunta sob o seu controlo, com os utilizadores a iniciarem sessão através das suas contas Plex existentes e a ligarem-se aos seus próprios servidores Plex. O suporte opcional de lista de permissões restringe a sua instância a amigos, família ou aos utilizadores de um servidor Plex específico.