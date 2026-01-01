O Zensical é uma plataforma de documentação moderna criada pela equipa por trás do Material for MkDocs. Gera websites de documentação polidos e pesquisáveis a partir de ficheiros de origem Markdown e serve-os com um servidor de pré-visualização ao vivo integrado — para que as alterações aos seus documentos sejam visíveis no navegador instantaneamente. Suporta tanto o seu formato nativo zensical.toml como os ficheiros de configuração mkdocs.yml existentes, tornando a migração do MkDocs simples.

Alojar o Zensical no seu próprio VPS significa que a sua documentação reside numa infraestrutura que controla, sem taxa por página, sem rastreamento de leitores e sem dependência de um serviço de alojamento de documentação de terceiros. Um projeto inicial é criado automaticamente na primeira execução para que possa começar a escrever imediatamente.