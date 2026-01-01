Implemente Zensical com instalação de um clique.
Plataforma de documentação autoalojada que cria e disponibiliza documentos de projeto bonitos baseados em Markdown com pré-visualização em tempo real.
Escolha um plano VPS para Zensical
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Zensical
O Zensical é uma plataforma de documentação moderna criada pela equipa por trás do Material for MkDocs. Gera websites de documentação polidos e pesquisáveis a partir de ficheiros de origem Markdown e serve-os com um servidor de pré-visualização ao vivo integrado — para que as alterações aos seus documentos sejam visíveis no navegador instantaneamente. Suporta tanto o seu formato nativo
zensical.toml como os ficheiros de configuração
mkdocs.yml existentes, tornando a migração do MkDocs simples.
Alojar o Zensical no seu próprio VPS significa que a sua documentação reside numa infraestrutura que controla, sem taxa por página, sem rastreamento de leitores e sem dependência de um serviço de alojamento de documentação de terceiros. Um projeto inicial é criado automaticamente na primeira execução para que possa começar a escrever imediatamente.
Principais características de Zensical
Autoria Baseada em Markdown
Escreva documentação em ficheiros Markdown simples e faça com que sejam renderizados como um website de documentação polido e totalmente navegável.
Servidor de pré-visualização em direto
O servidor de desenvolvimento integrado recarrega a documentação no navegador assim que os ficheiros de origem são guardados, tornando a edição rápida e imediata.
Pesquisa de Texto Completo
A pesquisa integrada do lado do cliente indexa todas as páginas de documentação para que os leitores possam encontrar conteúdo instantaneamente sem qualquer infraestrutura do lado do servidor.
Compatibilidade com MkDocs
Lê os ficheiros de configuração
mkdocs.yml existentes, permitindo que as equipas migrem do MkDocs sem reescrever a sua configuração.
Apoio multilíngue
Internacionalização completa em mais de 60 idiomas para documentação que serve públicos globais no seu idioma nativo.
Projeto inicial na primeira execução
Inicializa automaticamente um projeto de documentação de exemplo na primeira implementação para que possa começar a escrever e a personalizar imediatamente.
Por que executar Zensical na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.