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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Zensical

O Zensical é uma plataforma de documentação moderna criada pela equipa por trás do Material for MkDocs. Gera websites de documentação polidos e pesquisáveis a partir de ficheiros de origem Markdown e serve-os com um servidor de pré-visualização ao vivo integrado — para que as alterações aos seus documentos sejam visíveis no navegador instantaneamente. Suporta tanto o seu formato nativo zensical.toml como os ficheiros de configuração mkdocs.yml existentes, tornando a migração do MkDocs simples.

Alojar o Zensical no seu próprio VPS significa que a sua documentação reside numa infraestrutura que controla, sem taxa por página, sem rastreamento de leitores e sem dependência de um serviço de alojamento de documentação de terceiros. Um projeto inicial é criado automaticamente na primeira execução para que possa começar a escrever imediatamente.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Zensical

Autoria Baseada em Markdown

Escreva documentação em ficheiros Markdown simples e faça com que sejam renderizados como um website de documentação polido e totalmente navegável.

Servidor de pré-visualização em direto

O servidor de desenvolvimento integrado recarrega a documentação no navegador assim que os ficheiros de origem são guardados, tornando a edição rápida e imediata.

Pesquisa de Texto Completo

A pesquisa integrada do lado do cliente indexa todas as páginas de documentação para que os leitores possam encontrar conteúdo instantaneamente sem qualquer infraestrutura do lado do servidor.

Compatibilidade com MkDocs

Lê os ficheiros de configuração mkdocs.yml existentes, permitindo que as equipas migrem do MkDocs sem reescrever a sua configuração.

Apoio multilíngue

Internacionalização completa em mais de 60 idiomas para documentação que serve públicos globais no seu idioma nativo.

Projeto inicial na primeira execução

Inicializa automaticamente um projeto de documentação de exemplo na primeira implementação para que possa começar a escrever e a personalizar imediatamente.

Por que executar Zensical na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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