Deploy Code-Server in one click installation.
Full Visual Studio Code running in your browser, accessible from any device with extensions, terminal, and Git support.
Escolha um plano VPS para Code-Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Code-Server
Code-Server runs Visual Studio Code entirely in your browser, giving you a complete professional development environment accessible from any device with a web connection. Built on Microsoft's open-source VS Code project, it provides an identical editing experience to the desktop application — full extension marketplace, integrated terminal, IntelliSense, and debugger — all hosted on your own server.
Self-hosting Code-Server on a VPS means your source code and credentials stay on your infrastructure rather than a local device. Intensive builds and tests run on server-grade resources instead of draining laptop battery, and your environment remains available 24/7 from anywhere. A single URL and password give you instant access to a consistent, fully configured workspace across every device you use.
Principais características de Code-Server
Full VS Code experience
Access the complete Visual Studio Code interface in the browser, including themes, keybindings, and the full extension marketplace.
Integrated terminal
Run build commands, Git operations, and shell scripts directly from the editor without switching windows or SSH clients.
Server-side compute
Heavy compilation, testing, and linting run on VPS resources, keeping local devices fast and extending battery life.
Remote accessibility
Access your development environment from any browser on any device — laptop, tablet, or borrowed computer — without setup.
Persistent workspace
Projects, installed extensions, and settings are stored in a persistent volume and survive container updates unchanged.
Por que executar Code-Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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