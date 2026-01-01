O CKAN é o principal sistema de gestão de dados de código aberto utilizado por governos nacionais, regionais e municipais, juntamente com instituições de investigação, para alimentar portais de dados públicos. Combina um catálogo de conjuntos de dados estruturados, esquemas de metadados ricos, um backend de pesquisa de texto completo e um DataStore tabular que expõe ficheiros CSV e Excel carregados através de uma API REST consultável.

A auto-hospedagem do CKAN no seu próprio VPS mantém cada conjunto de dados, estrutura organizacional e token de API sob o seu controlo, sem taxas por conjunto de dados e sem acesso de terceiros aos seus registos. A plataforma é altamente extensível através de centenas de plugins da comunidade que abrangem recolha de dados, dados espaciais, troca DCAT, início de sessão único e esquemas personalizados.