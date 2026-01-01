Implemente o CKAN com um clique.
Plataforma de portal de dados de código aberto para publicação, partilha e descoberta de conjuntos de dados de investigação e governamentais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com CKAN
O CKAN é o principal sistema de gestão de dados de código aberto utilizado por governos nacionais, regionais e municipais, juntamente com instituições de investigação, para alimentar portais de dados públicos. Combina um catálogo de conjuntos de dados estruturados, esquemas de metadados ricos, um backend de pesquisa de texto completo e um DataStore tabular que expõe ficheiros CSV e Excel carregados através de uma API REST consultável.
A auto-hospedagem do CKAN no seu próprio VPS mantém cada conjunto de dados, estrutura organizacional e token de API sob o seu controlo, sem taxas por conjunto de dados e sem acesso de terceiros aos seus registos. A plataforma é altamente extensível através de centenas de plugins da comunidade que abrangem recolha de dados, dados espaciais, troca DCAT, início de sessão único e esquemas personalizados.
Principais características de CKAN
Catálogo rico de conjuntos de dados
Organize conjuntos de dados em grupos e organizações com esquemas de metadados personalizados, etiquetas, licenças e histórico de revisões completo por recurso.
API de DataStore Consultável
Os ficheiros CSV e Excel carregados são enviados para um DataStore com base em PostgreSQL que disponibiliza filtragem, ordenação e consultas SQL via REST.
Pesquisa com tecnologia Solr
Um índice Solr dedicado proporciona pesquisa facetada rápida em títulos, descrições, etiquetas e campos personalizados, mesmo em portais com milhões de registos.
Recoletores e DCAT
Extrair metadados de outros pontos de extremidade CKAN, CSW e DCAT para federar conjuntos de dados entre instituições sem reintrodução manual.
Permissões granulares
As funções baseadas na organização permitem controlar quem pode criar, editar e publicar conjuntos de dados, com estados de visibilidade pública, privada e de rascunho por recurso.
Por que executar CKAN na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.