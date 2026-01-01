Implemente o Dasharr com instalação de um clique.
Painel de controlo autoalojado que monitoriza estatísticas de carregamento, descarregamento e recompensas em mais de vinte rastreadores de torrent privados.
Escolha um plano VPS para Dasharr
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dasharr
Dasharr é um painel de controlo de código aberto em Rust e Vue, construído especificamente para utilizadores de trackers de torrent privados. Ele consulta periodicamente cada indexador que ativar, armazena o histórico em PostgreSQL e apresenta tendências de longo prazo em upload, download, rácio, pontos de bónus e recompensa que os próprios trackers raramente expõem para além do valor atual.
Alojar o Dasharr no seu próprio VPS mantém cada chave API e o histórico completo das suas contas de tracker inteiramente na sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de terceiros. As estatísticas são recolhidas a cada seis horas em segundo plano para que possa correlacionar uploads, ferramentas automatizadas e gastos com recompensas em todos os seus trackers numa única linha do tempo.
Principais características de Dasharr
Suporte multi-rastreador
Coletores incorporados para mais de vinte trackers privados, incluindo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, e muitos mais, sob um único painel de controlo.
História a longo prazo
Cada registo é armazenado em PostgreSQL para que possa ver como o carregamento, o rácio e os pontos de bónus evoluem ao longo de semanas e meses, em vez de apenas o instantâneo atual.
Recolha agendada
As estatísticas são atualizadas automaticamente a cada seis horas em segundo plano, para que o painel de controlo reflita sempre a atividade recente sem sincronização manual.
Planeamento de recompensas
Acompanhe os ganhos e os gastos de recompensas em todos os rastreadores para planear quanto pode ser alocado a pedidos numa janela de tempo escolhida.
OpenAPI documentado
Cada endpoint é exposto através de uma interface Swagger UI em /swagger-ui/ para que os dados possam ser consultados a partir de scripts personalizados, Grafana, ou outros painéis de controlo.
Privado de raiz
As chaves de API do Tracker nunca saem do seu VPS – o backend comunica diretamente com cada indexador e armazena as credenciais na sua própria base de dados PostgreSQL.
Por que executar Dasharr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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