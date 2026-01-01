Dasharr é um painel de controlo de código aberto em Rust e Vue, construído especificamente para utilizadores de trackers de torrent privados. Ele consulta periodicamente cada indexador que ativar, armazena o histórico em PostgreSQL e apresenta tendências de longo prazo em upload, download, rácio, pontos de bónus e recompensa que os próprios trackers raramente expõem para além do valor atual.

Alojar o Dasharr no seu próprio VPS mantém cada chave API e o histórico completo das suas contas de tracker inteiramente na sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de terceiros. As estatísticas são recolhidas a cada seis horas em segundo plano para que possa correlacionar uploads, ferramentas automatizadas e gastos com recompensas em todos os seus trackers numa única linha do tempo.