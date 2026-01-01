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Painel de controlo autoalojado que monitoriza estatísticas de carregamento, descarregamento e recompensas em mais de vinte rastreadores de torrent privados.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Dasharr

Dasharr é um painel de controlo de código aberto em Rust e Vue, construído especificamente para utilizadores de trackers de torrent privados. Ele consulta periodicamente cada indexador que ativar, armazena o histórico em PostgreSQL e apresenta tendências de longo prazo em upload, download, rácio, pontos de bónus e recompensa que os próprios trackers raramente expõem para além do valor atual.

Alojar o Dasharr no seu próprio VPS mantém cada chave API e o histórico completo das suas contas de tracker inteiramente na sua própria infraestrutura, em vez de um serviço de terceiros. As estatísticas são recolhidas a cada seis horas em segundo plano para que possa correlacionar uploads, ferramentas automatizadas e gastos com recompensas em todos os seus trackers numa única linha do tempo.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Dasharr

Suporte multi-rastreador

Coletores incorporados para mais de vinte trackers privados, incluindo RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, e muitos mais, sob um único painel de controlo.

História a longo prazo

Cada registo é armazenado em PostgreSQL para que possa ver como o carregamento, o rácio e os pontos de bónus evoluem ao longo de semanas e meses, em vez de apenas o instantâneo atual.

Recolha agendada

As estatísticas são atualizadas automaticamente a cada seis horas em segundo plano, para que o painel de controlo reflita sempre a atividade recente sem sincronização manual.

Planeamento de recompensas

Acompanhe os ganhos e os gastos de recompensas em todos os rastreadores para planear quanto pode ser alocado a pedidos numa janela de tempo escolhida.

OpenAPI documentado

Cada endpoint é exposto através de uma interface Swagger UI em /swagger-ui/ para que os dados possam ser consultados a partir de scripts personalizados, Grafana, ou outros painéis de controlo.

Privado de raiz

As chaves de API do Tracker nunca saem do seu VPS – o backend comunica diretamente com cada indexador e armazena as credenciais na sua própria base de dados PostgreSQL.

Por que executar Dasharr na Hostinger

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Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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