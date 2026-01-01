Implemente o PatchMon com instalação de um clique.
Plataforma autoalojada de gestão de patches Linux e monitorização de frota com terminal SSH no navegador e análise de conformidade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PatchMon
O PatchMon é uma plataforma de gestão de patches Linux de código aberto e monitorização de frota que oferece aos administradores de sistema um único painel para rastrear, aprovar e implementar patches em todos os hosts Linux geridos. Fornece visibilidade em tempo real da saúde dos pacotes, aplicação orquestrada de patches com fluxos de trabalho de aprovação, análise de conformidade OpenSCAP e CIS, auditoria de segurança Docker Bench e um terminal SSH no navegador alimentado pelo Apache Guacamole — tudo sem exigir qualquer cliente SSH na máquina de gestão.
Ao contrário das soluções comerciais de gestão de patches que cobram taxas por nó, o PatchMon é gratuito para autoalojamento e conecta-se a hosts geridos através de um agente leve. Todo o histórico de patches, relatórios de conformidade e inventário de hosts permanecem na sua própria infraestrutura, sem que nenhum dado seja enviado para serviços externos.
Principais características de PatchMon
Orquestração de patches em toda a frota
Reveja as atualizações pendentes em toda a frota Linux, aprove lotes de patches e implemente-os com controlos de agendamento e reversão a partir de um único painel de controlo.
Terminal SSH no navegador
Aceda a qualquer anfitrião gerido diretamente a partir do navegador através de um terminal com tecnologia Apache Guacamole — sem necessidade de instalação de cliente SSH ou reencaminhamento de portas.
Análise de conformidade
Execute verificações de segurança OpenSCAP, CIS benchmark e Docker Bench em hosts geridos e monitorize a postura de conformidade ao longo do tempo sem ferramentas separadas.
Saúde do pacote em tempo real
Veja quais pacotes estão desatualizados, vulneráveis ou em falta em todos os hosts geridos em tempo real, com indicadores de gravidade e links CVE.
Fluxos de trabalho de aprovação de patches
Exigir aprovação explícita antes que as atualizações sejam implementadas nos servidores de produção, com registos de auditoria que registam quem aprovou o quê e quando.
Por que executar PatchMon na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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