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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com PatchMon

O PatchMon é uma plataforma de gestão de patches Linux de código aberto e monitorização de frota que oferece aos administradores de sistema um único painel para rastrear, aprovar e implementar patches em todos os hosts Linux geridos. Fornece visibilidade em tempo real da saúde dos pacotes, aplicação orquestrada de patches com fluxos de trabalho de aprovação, análise de conformidade OpenSCAP e CIS, auditoria de segurança Docker Bench e um terminal SSH no navegador alimentado pelo Apache Guacamole — tudo sem exigir qualquer cliente SSH na máquina de gestão.

Ao contrário das soluções comerciais de gestão de patches que cobram taxas por nó, o PatchMon é gratuito para autoalojamento e conecta-se a hosts geridos através de um agente leve. Todo o histórico de patches, relatórios de conformidade e inventário de hosts permanecem na sua própria infraestrutura, sem que nenhum dado seja enviado para serviços externos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de PatchMon

Orquestração de patches em toda a frota

Reveja as atualizações pendentes em toda a frota Linux, aprove lotes de patches e implemente-os com controlos de agendamento e reversão a partir de um único painel de controlo.

Terminal SSH no navegador

Aceda a qualquer anfitrião gerido diretamente a partir do navegador através de um terminal com tecnologia Apache Guacamole — sem necessidade de instalação de cliente SSH ou reencaminhamento de portas.

Análise de conformidade

Execute verificações de segurança OpenSCAP, CIS benchmark e Docker Bench em hosts geridos e monitorize a postura de conformidade ao longo do tempo sem ferramentas separadas.

Saúde do pacote em tempo real

Veja quais pacotes estão desatualizados, vulneráveis ou em falta em todos os hosts geridos em tempo real, com indicadores de gravidade e links CVE.

Fluxos de trabalho de aprovação de patches

Exigir aprovação explícita antes que as atualizações sejam implementadas nos servidores de produção, com registos de auditoria que registam quem aprovou o quê e quando.

Por que executar PatchMon na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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