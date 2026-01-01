O PatchMon é uma plataforma de gestão de patches Linux de código aberto e monitorização de frota que oferece aos administradores de sistema um único painel para rastrear, aprovar e implementar patches em todos os hosts Linux geridos. Fornece visibilidade em tempo real da saúde dos pacotes, aplicação orquestrada de patches com fluxos de trabalho de aprovação, análise de conformidade OpenSCAP e CIS, auditoria de segurança Docker Bench e um terminal SSH no navegador alimentado pelo Apache Guacamole — tudo sem exigir qualquer cliente SSH na máquina de gestão.

Ao contrário das soluções comerciais de gestão de patches que cobram taxas por nó, o PatchMon é gratuito para autoalojamento e conecta-se a hosts geridos através de um agente leve. Todo o histórico de patches, relatórios de conformidade e inventário de hosts permanecem na sua própria infraestrutura, sem que nenhum dado seja enviado para serviços externos.