Implemente phpIPAM com instalação de um clique.
Ferramenta de gestão de endereços IP de código aberto para rastreamento e organização de sub-redes IPv4/IPv6 e recursos de rede.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com phpIPAM
O phpIPAM é uma aplicação de gestão de endereços IP (IPAM) autoalojada e baseada na web que oferece aos administradores de rede uma forma estruturada de monitorizar e organizar o espaço de endereços IPv4 e IPv6. Em vez de manter folhas de cálculo ou depender de software proprietário de gestão de rede, o phpIPAM oferece uma interface com base de dados para planeamento de sub-redes, monitorização de alocação de IP, gestão de VLAN e descoberta de rede automatizada.
Executar o phpIPAM na sua própria infraestrutura significa que os seus dados de endereços IP — sub-redes, atribuições de VLAN, mapeamentos NAT e registos de dispositivos — permanecem em servidores que controla, sem dependência da cloud ou custos de licenciamento. O scanner de rede integrado faz ping a hosts num agendamento configurável para manter o estado do IP atualizado, e a API REST permite integrar a gestão de IP em pipelines de aprovisionamento e fluxos de trabalho de automação.
Principais características de phpIPAM
Visualização de sub-redes
Visualize o espaço de endereços IPv4 e IPv6 graficamente, com monitorização do espaço livre e hierarquia de sub-redes exibida num relance.
Análise de rede automatizada
A descoberta de rede integrada faz ping a anfitriões numa programação configurável e atualiza o estado do IP automaticamente, sem intervenção manual.
Gestão de VLAN e VRF
Monitorize VLANs e VRFs juntamente com endereços IP para manter uma imagem completa da sua segmentação de rede.
Acesso à API REST
A gestão programática de IP via API REST permite integrar o phpIPAM em fluxos de trabalho de aprovisionamento e automação de infraestruturas.
Integração PowerDNS
Sincronize os registos de hostname e IP diretamente com o PowerDNS para manter os dados de DNS e IPAM consistentes sem atualizações manuais.
Por que executar phpIPAM na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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