O phpIPAM é uma aplicação de gestão de endereços IP (IPAM) autoalojada e baseada na web que oferece aos administradores de rede uma forma estruturada de monitorizar e organizar o espaço de endereços IPv4 e IPv6. Em vez de manter folhas de cálculo ou depender de software proprietário de gestão de rede, o phpIPAM oferece uma interface com base de dados para planeamento de sub-redes, monitorização de alocação de IP, gestão de VLAN e descoberta de rede automatizada.

Executar o phpIPAM na sua própria infraestrutura significa que os seus dados de endereços IP — sub-redes, atribuições de VLAN, mapeamentos NAT e registos de dispositivos — permanecem em servidores que controla, sem dependência da cloud ou custos de licenciamento. O scanner de rede integrado faz ping a hosts num agendamento configurável para manter o estado do IP atualizado, e a API REST permite integrar a gestão de IP em pipelines de aprovisionamento e fluxos de trabalho de automação.