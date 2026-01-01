O DeepWiki Open é uma implementação auto-hospedável do conceito original do DeepWiki que transforma automaticamente repositórios de código públicos ou privados em wikis lindamente organizados e navegáveis. Analisa a sua base de código, gera explicações abrangentes de arquitetura e módulos, e renderiza diagramas interativos que mostram como os componentes se conectam — poupando às equipas horas de trabalho de documentação manual.

A auto-hospedagem do DeepWiki Open mantém o código-fonte proprietário, os embeddings e a documentação gerada na infraestrutura que controla. Traz as suas próprias chaves de provedor LLM para Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, assim paga apenas pela inferência que utiliza e evita enviar repositórios privados através de um SaaS de terceiros.