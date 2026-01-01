Implemente o DeepWiki Open com instalação de um clique.
Gerador de wiki de IA de código aberto que transforma qualquer repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket num site de documentação interativo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DeepWiki Open
O DeepWiki Open é uma implementação auto-hospedável do conceito original do DeepWiki que transforma automaticamente repositórios de código públicos ou privados em wikis lindamente organizados e navegáveis. Analisa a sua base de código, gera explicações abrangentes de arquitetura e módulos, e renderiza diagramas interativos que mostram como os componentes se conectam — poupando às equipas horas de trabalho de documentação manual.
A auto-hospedagem do DeepWiki Open mantém o código-fonte proprietário, os embeddings e a documentação gerada na infraestrutura que controla. Traz as suas próprias chaves de provedor LLM para Google Gemini, OpenAI ou OpenRouter, assim paga apenas pela inferência que utiliza e evita enviar repositórios privados através de um SaaS de terceiros.
Principais características de DeepWiki Open
Geração automática de wiki
Aponte-o para qualquer repositório GitHub, GitLab ou Bitbucket e obtenha uma wiki estruturada e multipágina sem escrever uma única linha de documentação manualmente.
Diagramas de arquitetura visuais
Diagramas Mermaid são gerados juntamente com prosa para visualizar o fluxo de dados, as relações de módulos e os caminhos de chamada, para que os leitores possam compreender a base de código mais rapidamente.
Traga o seu próprio LLM
Ligue modelos Google Gemini, OpenAI, OpenRouter ou Ollama locais para que controle tanto a qualidade do modelo como o custo por token.
Suporte a repositório privado
Autentique-se com tokens de acesso pessoal para analisar repositórios privados em infraestrutura própria, mantendo o código proprietário fora de serviços de terceiros.
Funcionalidade de Perguntas integrada
Consultar o repositório indexado em linguagem natural com geração aumentada por recuperação que fundamenta as respostas em código-fonte real, não em suposições alucinadas.
Controlo de acesso opcional
Ativar um requisito de código de autorização para restringir o acesso ao gerador de wiki ao ser executado num domínio publicamente acessível.
Por que executar DeepWiki Open na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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