O Nexterm é uma plataforma de gestão de servidores de código aberto que consolida sessões de terminal SSH, desktops VNC e ligações RDP numa única interface acessível por navegador. Ao contrário das ferramentas de acesso remoto tradicionais que exigem um cliente local, o Nexterm é executado no seu VPS e oferece-lhe um hub de ligação completo acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador.

A auto-hospedagem do Nexterm no seu próprio VPS significa que as suas credenciais de servidor e dados de sessão nunca saem da sua infraestrutura. O gestor de ficheiros SFTP integrado, a gravação de sessões, a monitorização e o suporte para organizações e 2FA tornam-no um substituto prático para gerir múltiplos clientes SSH, visualizadores VNC e ferramentas RDP.