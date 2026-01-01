Implemente o Nexterm com instalação de um clique.
Gestão de servidores de código aberto para ligações SSH, VNC e RDP, totalmente acessíveis a partir do seu navegador.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Nexterm
O Nexterm é uma plataforma de gestão de servidores de código aberto que consolida sessões de terminal SSH, desktops VNC e ligações RDP numa única interface acessível por navegador. Ao contrário das ferramentas de acesso remoto tradicionais que exigem um cliente local, o Nexterm é executado no seu VPS e oferece-lhe um hub de ligação completo acessível a partir de qualquer dispositivo com um navegador.
A auto-hospedagem do Nexterm no seu próprio VPS significa que as suas credenciais de servidor e dados de sessão nunca saem da sua infraestrutura. O gestor de ficheiros SFTP integrado, a gravação de sessões, a monitorização e o suporte para organizações e 2FA tornam-no um substituto prático para gerir múltiplos clientes SSH, visualizadores VNC e ferramentas RDP.
Principais características de Nexterm
SSH, VNC e RDP
Gerencie terminais SSH, desktops VNC e sessões RDP a partir de um único separador do navegador — sem necessidade de instalação de cliente local em qualquer dispositivo.
Gerenciador de arquivos SFTP
Navegue, carregue e descarregue ficheiros em servidores remotos através de uma interface SFTP integrada sem precisar de um cliente FTP separado.
Gravação de sessão
Gravar e reproduzir sessões de terminal e de ambiente de trabalho para auditoria, revisão da equipa ou resolução de problemas de alterações passadas.
Autenticação de dois fatores
Proteja o acesso a todos os seus servidores com 2FA e OIDC SSO, garantindo que apenas utilizadores autorizados podem abrir ligações.
Organizações multiutilizador
Divida servidores e credenciais em organizações para que as equipas possam partilhar acesso sem expor infraestruturas não relacionadas.
Por que executar Nexterm na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.