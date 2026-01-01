Implementar Marimo com instalação de um clique.
Caderno Python reativo com reexecução automática de células, suporte a SQL e formato de ficheiro Python puro compatível com git.
Escolha um plano VPS para Marimo
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Marimo
Marimo é um notebook Python de próxima geração que elimina os problemas de estado oculto dos notebooks Jupyter tradicionais. Ele rastreia automaticamente as dependências entre as células e reexecuta reativamente as células a jusante quando os valores mudam, para que o seu notebook reflita sempre o estado atual dos dados. Os notebooks são armazenados como ficheiros .py simples — totalmente controláveis por versão, revisáveis em pull requests e executáveis como scripts Python padrão ou implementados como aplicações web autónomas.
O autoalojamento de Marimo no seu VPS oferece à sua equipa um ambiente de notebook persistente e sempre ativo, acessível a partir de qualquer navegador, com suporte SQL pré-instalado para consultar bases de dados no mesmo servidor, e autenticação baseada em token para manter a análise privada.
Principais características de Marimo
Execução Reativa
As células são executadas novamente automaticamente quando as suas dependências mudam, eliminando erros de estado obsoleto que tornam os blocos de notas tradicionais pouco fiáveis.
Formato amigável ao Git
Notebooks são armazenados como ficheiros Python puros, tornando-os comparáveis, revisáveis em PRs e executáveis a partir da linha de comandos.
Suporte SQL Integrado
Consultar bases de dados e dataframes com SQL diretamente dentro de notebooks sem bibliotecas ou configuração adicionais.
Elementos de UI Interativos
Adicione controles deslizantes, menus pendentes, tabelas e outros widgets interativos para transformar blocos de notas de análise em aplicações web partilháveis.
Editor Moderno
O preenchimento automático, a formatação, o realce de erros e um visualizador de dataframes tornam a escrita e a depuração de Python mais rápidas.
Por que executar Marimo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.