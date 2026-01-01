Marimo é um notebook Python de próxima geração que elimina os problemas de estado oculto dos notebooks Jupyter tradicionais. Ele rastreia automaticamente as dependências entre as células e reexecuta reativamente as células a jusante quando os valores mudam, para que o seu notebook reflita sempre o estado atual dos dados. Os notebooks são armazenados como ficheiros .py simples — totalmente controláveis por versão, revisáveis em pull requests e executáveis como scripts Python padrão ou implementados como aplicações web autónomas.

O autoalojamento de Marimo no seu VPS oferece à sua equipa um ambiente de notebook persistente e sempre ativo, acessível a partir de qualquer navegador, com suporte SQL pré-instalado para consultar bases de dados no mesmo servidor, e autenticação baseada em token para manter a análise privada.