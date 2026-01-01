Implemente Reitti com instalação de um clique.
Plataforma de monitorização de localização e cronologia autoalojada que mantém o seu histórico de movimentos privado como uma alternativa ao Google Timeline.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Reitti
Reitti é uma aplicação autoalojada de localização e linha do tempo que lhe oferece uma alternativa privada ao Google Timeline. Importe o seu histórico existente de exportações do Google Maps Timeline, ficheiros GPX e GeoJSON, ou alimente posições em tempo real de aplicações de telemóvel como OwnTracks e GPSLogger para construir um registo contínuo de onde esteve.
Reitti deteta automaticamente locais e viagens significativos, depois visualiza-os num mapa interativo com linhas do tempo diárias e estatísticas de movimento. Como tudo funciona no seu próprio servidor, o seu histórico de localização detalhado nunca sai da sua infraestrutura e nunca é explorado para publicidade. Este modelo inclui uma base de dados PostGIS para consultas geoespaciais, uma cache Redis e uma cache de mosaicos de mapa incluída, para que a pilha completa funcione em conjunto pronta a usar.
Principais características de Reitti
Importação multi-origem
Importe o histórico de exportações da Linha Cronológica do Google Maps, ficheiros GPX e GeoJSON, ou transmita dados em tempo real de OwnTracks e GPSLogger.
Deteção automática de localização
Reitti analisa os seus pontos brutos para detetar locais significativos e locais visitados sem marcação manual.
Informações sobre viagens e turismo
Os movimentos são agrupados em viagens com distâncias, durações e modos de transporte, para que a sua linha do tempo se leia como um diário.
Linha do tempo interativa do mapa
Navegue em qualquer dia num mapa interativo com rotas, paragens e uma linha temporal cronológica da sua atividade.
Privacidade autoalojada
Todos os dados de localização permanecem na sua própria base de dados PostGIS, nunca partilhados com a Google nem utilizados para publicidade.
Por que executar Reitti na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.