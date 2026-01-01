Reitti é uma aplicação autoalojada de localização e linha do tempo que lhe oferece uma alternativa privada ao Google Timeline. Importe o seu histórico existente de exportações do Google Maps Timeline, ficheiros GPX e GeoJSON, ou alimente posições em tempo real de aplicações de telemóvel como OwnTracks e GPSLogger para construir um registo contínuo de onde esteve.

Reitti deteta automaticamente locais e viagens significativos, depois visualiza-os num mapa interativo com linhas do tempo diárias e estatísticas de movimento. Como tudo funciona no seu próprio servidor, o seu histórico de localização detalhado nunca sai da sua infraestrutura e nunca é explorado para publicidade. Este modelo inclui uma base de dados PostGIS para consultas geoespaciais, uma cache Redis e uma cache de mosaicos de mapa incluída, para que a pilha completa funcione em conjunto pronta a usar.