Instale Databasus com um clique.
Gestor de backups de bases de dados autoalojado para automatizar e monitorizar as cópias de segurança de PostgreSQL, MySQL e MongoDB.
Escolha um plano VPS para Databasus
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Databasus
O Databasus é uma ferramenta autoalojada de gestão de backups de bases de dados que centraliza os backups automatizados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB sob uma única interface web. Gere todo o ciclo de vida do backup — agendamento, execução, compressão, rotação de retenção e monitorização da integridade — sem exigir scripts separados para cada tipo de base de dados.
Alojar o Databasus no seu VPS armazena os backups diretamente na sua própria infraestrutura, eliminando as taxas de armazenamento na cloud por gigabyte e mantendo os dados sensíveis sob o seu controlo. O painel de controlo web oferece visibilidade clara sobre as taxas de sucesso dos backups, utilização do armazenamento e histórico de tarefas, enquanto os recursos dedicados do VPS garantem que as tarefas de backup são executadas sem impactar o desempenho da base de dados de produção.
Principais características de Databasus
Suporte para várias bases de dados
Faz cópias de segurança de PostgreSQL, MySQL e MongoDB a partir de uma interface unificada, substituindo a necessidade de gerir scripts de cópia de segurança separados por motor de base de dados.
Marcação Automatizada
Configure os intervalos de backup e as políticas de retenção para que os backups diários, semanais e mensais rodem automaticamente sem intervenção manual.
Painel de controlo online
Monitorize o estado da cópia de segurança, a utilização do armazenamento e o histórico de tarefas a partir de uma interface centralizada com alertas para falhas que exigem atenção.
Verificação de backup
Executa verificações de integridade após cada cópia de segurança para confirmar que a cópia de segurança é válida e utilizável antes de ser contabilizada na sua política de retenção.
Restauro Pontual
Restaurar bases de dados para um instantâneo de cópia de segurança específico, permitindo a recuperação de desastres e testes seguros de dados de produção em ambientes de teste.
Por que executar Databasus na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.