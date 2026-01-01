O Databasus é uma ferramenta autoalojada de gestão de backups de bases de dados que centraliza os backups automatizados para PostgreSQL, MySQL e MongoDB sob uma única interface web. Gere todo o ciclo de vida do backup — agendamento, execução, compressão, rotação de retenção e monitorização da integridade — sem exigir scripts separados para cada tipo de base de dados.

Alojar o Databasus no seu VPS armazena os backups diretamente na sua própria infraestrutura, eliminando as taxas de armazenamento na cloud por gigabyte e mantendo os dados sensíveis sob o seu controlo. O painel de controlo web oferece visibilidade clara sobre as taxas de sucesso dos backups, utilização do armazenamento e histórico de tarefas, enquanto os recursos dedicados do VPS garantem que as tarefas de backup são executadas sem impactar o desempenho da base de dados de produção.