FusionDirectory é uma aplicação de gestão de identidade e acesso de código aberto que transforma um diretório LDAP padrão numa plataforma gerível para utilizadores, grupos, contas de email, partilhas Samba, principais Kerberos e dezenas de outros serviços de sistema. Em vez de escrever ficheiros ldif ou usar o ldapsearch a partir da linha de comandos, os administradores trabalham numa interface web que compreende os esquemas dos serviços aos quais se conectam.

A auto-hospedagem do FusionDirectory num VPS mantém o diretório — o sistema de registo para cada conta na sua rede — inteiramente sob o seu controlo. Esta implementação agrupa um backend OpenLDAP pré-carregado com os esquemas FusionDirectory necessários, para que a interface web e o diretório que gere surjam juntos como uma única pilha de aplicações.