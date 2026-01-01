Implemente o FusionDirectory com instalação de um clique.
Gestão de identidade baseada na web para LDAP, Samba, Kerberos, e-mail, DNS, DHCP e administração de chaves SSH.
Escolha um plano VPS para FusionDirectory
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FusionDirectory
FusionDirectory é uma aplicação de gestão de identidade e acesso de código aberto que transforma um diretório LDAP padrão numa plataforma gerível para utilizadores, grupos, contas de email, partilhas Samba, principais Kerberos e dezenas de outros serviços de sistema. Em vez de escrever ficheiros ldif ou usar o ldapsearch a partir da linha de comandos, os administradores trabalham numa interface web que compreende os esquemas dos serviços aos quais se conectam.
A auto-hospedagem do FusionDirectory num VPS mantém o diretório — o sistema de registo para cada conta na sua rede — inteiramente sob o seu controlo. Esta implementação agrupa um backend OpenLDAP pré-carregado com os esquemas FusionDirectory necessários, para que a interface web e o diretório que gere surjam juntos como uma única pilha de aplicações.
Principais características de FusionDirectory
Administração LDAP baseada na web
Gerir utilizadores, grupos, unidades organizacionais e ACLs num navegador sem escrever ficheiros ldif ou executar ldapadd a partir de um terminal.
Samba e Kerberos
Provisionar contas de partilha de ficheiros Samba e principais Kerberos diretamente a partir dos registos de utilizador, mantendo a rede Windows e o SSO sincronizados com o diretório.
Arquitetura de plugins
Estenda o diretório com módulos opcionais para correio, DNS, DHCP, chaves SSH, regras sudo, certificados e políticas de palavra-passe – ative apenas os que precisa.
OpenLDAP Incluído
Fornecido com um backend OpenLDAP pré-carregado com esquemas FusionDirectory, para que o diretório esteja pronto para ser gerido imediatamente após a implementação.
Registo de auditoria
O plugin de auditoria integrado regista cada alteração de diretório com quem, o quê e quando, apoiando revisões de conformidade e investigações forenses.
Gestão de políticas de palavra-passe
Configure a complexidade da palavra-passe, expiração e as regras de bloqueio através da interface e aplique-as a todas as populações de utilizadores a partir de um único ecrã.
Por que executar FusionDirectory na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.