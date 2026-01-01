Instalação do EmbyStat com um clique.
Painel de estatísticas e análises para servidores multimédia Emby e Jellyfin com informações detalhadas da biblioteca e relatórios de visualização.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EmbyStat
O EmbyStat é uma aplicação dedicada de estatísticas e análises para servidores multimédia Emby e Jellyfin. Liga-se diretamente à API do seu servidor multimédia para recolher dados sobre a sua biblioteca, hábitos de visualização e desempenho do servidor, apresentando as informações através de painéis de controlo visuais e relatórios detalhados.
A implementação do EmbyStat num VPS garante a recolha contínua de dados em segundo plano e análises sempre acessíveis sem consumir recursos no seu próprio servidor multimédia. O armazenamento persistente retém estatísticas históricas para análise de tendências a longo prazo, e a recolha agendada mantém os relatórios atualizados sem intervenção manual.
Principais características de EmbyStat
Estatísticas da Biblioteca
Análises detalhadas da sua biblioteca de filmes e TV por género, qualidade, idioma e classificação dão uma imagem completa da sua coleção de multimédia.
Visualizar Análises
Acompanhe o histórico de visualizações e os padrões de visualização por utilizador, revelando que conteúdo é visto, revisto ou deixado por terminar.
Detecção de Duplicados
Identifica ficheiros duplicados na sua biblioteca para ajudar a recuperar espaço de armazenamento e manter uma coleção limpa e bem organizada.
Monitorização da Saúde do Servidor
Monitoriza as métricas de desempenho do servidor e a atividade do utilizador para ajudar a identificar gargalos e garantir uma experiência de streaming fluida.
Gráficos Interativos
Painéis visuais com gráficos e diagramas facilitam a exploração de tendências e a partilha de informações valiosas da biblioteca num relance.
Por que executar EmbyStat na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
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