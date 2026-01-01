O EmbyStat é uma aplicação dedicada de estatísticas e análises para servidores multimédia Emby e Jellyfin. Liga-se diretamente à API do seu servidor multimédia para recolher dados sobre a sua biblioteca, hábitos de visualização e desempenho do servidor, apresentando as informações através de painéis de controlo visuais e relatórios detalhados.

A implementação do EmbyStat num VPS garante a recolha contínua de dados em segundo plano e análises sempre acessíveis sem consumir recursos no seu próprio servidor multimédia. O armazenamento persistente retém estatísticas históricas para análise de tendências a longo prazo, e a recolha agendada mantém os relatórios atualizados sem intervenção manual.