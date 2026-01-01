Implemente phpBB com instalação de um clique.
Clássico fórum de discussão PHP de código aberto para construir fóruns de discussão estruturados e comunidades online.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com phpBB
O phpBB é a plataforma de fórum de código aberto mais utilizada na web, alimentando centenas de milhares de comunidades há mais de duas décadas. Construído em PHP com foco em estruturas tradicionais de categorias e subfóruns, dá aos moderadores controlo granular sobre permissões, grupos de utilizadores e o fluxo de discussão sem depender de serviços na cloud ou licenciamento por utilizador.
O autoalojamento do phpBB no seu próprio VPS mantém cada publicação, conta de utilizador e anexo sob o seu controlo, com acesso total à base de dados, ao sistema de ficheiros e aos milhares de extensões e estilos gratuitos mantidos pela comunidade phpBB.
Principais características de phpBB
Permissões granulares
Configure os direitos de leitura, publicação e moderação por fórum, grupo de utilizadores ou conta individual para um controlo granular da comunidade.
Ecossistema de extensões
Milhares de extensões gratuitas da comunidade adicionam ferramentas de SEO, anti-spam, login social e muito mais, sem tocar no código principal.
Estilos e temas personalizados
Troque o estilo prosilver predefinido por temas da comunidade ou crie um visual personalizado utilizando o sistema de modelos baseado em Twig do phpBB.
Ferramentas de moderação integradas
Avisar, banir, bloquear, dividir e unir tópicos com um painel de controlo de moderador dedicado e registo de auditoria detalhado.
Suporte multilingue
Mais de 60 pacotes de idiomas oficiais permitem-lhe gerir fóruns no seu idioma nativo ou alojar comunidades multilingues.
BBCode e anexos
A formatação BBCode clássica, mais os anexos de ficheiros e imagens, mantêm as publicações familiares para utilizadores de fóruns de longa data.
Por que executar phpBB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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