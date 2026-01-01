O phpBB é a plataforma de fórum de código aberto mais utilizada na web, alimentando centenas de milhares de comunidades há mais de duas décadas. Construído em PHP com foco em estruturas tradicionais de categorias e subfóruns, dá aos moderadores controlo granular sobre permissões, grupos de utilizadores e o fluxo de discussão sem depender de serviços na cloud ou licenciamento por utilizador.

O autoalojamento do phpBB no seu próprio VPS mantém cada publicação, conta de utilizador e anexo sob o seu controlo, com acesso total à base de dados, ao sistema de ficheiros e aos milhares de extensões e estilos gratuitos mantidos pela comunidade phpBB.