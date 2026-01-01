Instale o TaxHacker com um clique.
Ferramenta de contabilidade com IA autoalojada que extrai dados automaticamente de recibos e faturas para freelancers e pequenas empresas.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TaxHacker
TaxHacker é uma aplicação de contabilidade de código aberto, alimentada por IA, criada para freelancers, indie hackers e pequenas empresas. Elimina a introdução manual de dados ao usar modelos de linguagem grandes para extrair automaticamente valores, datas, comerciantes, dados fiscais e itens de linha de recibos e faturas carregados.
Ao contrário das ferramentas de contabilidade SaaS, o TaxHacker funciona inteiramente na sua própria infraestrutura – os seus documentos financeiros nunca saem do seu servidor. Suporta mais de 170 moedas mundiais com conversão automática de taxa de câmbio histórica, funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou modelos locais via Ollama, e permite criar categorias personalizadas e prompts de IA adaptados aos seus fluxos de trabalho empresariais específicos.
Principais características de TaxHacker
Extração de Documentos por IA
Analisa automaticamente recibos e faturas para extrair valores, datas, comerciantes e dados fiscais sem introdução manual.
Apoio Multi-moeda
Monitoriza transações em mais de 170 moedas e 14 criptomoedas com conversão automática da taxa de câmbio histórica.
Fornecedores LLM Flexíveis
Funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou modelos locais como o Ollama – escolha o fornecedor que se adapta às suas necessidades de privacidade e custo.
Categorias Personalizadas
Crie categorias, projetos e campos personalizados com prompts de IA personalizados, adaptados aos seus fluxos de trabalho empresariais específicos.
Controlo Total de Dados
Todos os documentos financeiros permanecem no seu próprio servidor — nenhum serviço de terceiros vê os seus dados comerciais confidenciais.
Operações em massa
A filtragem avançada, a pesquisa de texto integral, as operações em massa e a exportação de dados tornam a preparação para a época fiscal simples.
Por que executar TaxHacker na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.