TaxHacker é uma aplicação de contabilidade de código aberto, alimentada por IA, criada para freelancers, indie hackers e pequenas empresas. Elimina a introdução manual de dados ao usar modelos de linguagem grandes para extrair automaticamente valores, datas, comerciantes, dados fiscais e itens de linha de recibos e faturas carregados.

Ao contrário das ferramentas de contabilidade SaaS, o TaxHacker funciona inteiramente na sua própria infraestrutura – os seus documentos financeiros nunca saem do seu servidor. Suporta mais de 170 moedas mundiais com conversão automática de taxa de câmbio histórica, funciona com OpenAI, Google Gemini, Mistral, ou modelos locais via Ollama, e permite criar categorias personalizadas e prompts de IA adaptados aos seus fluxos de trabalho empresariais específicos.