Implemente WriteFreely com instalação de um clique.
Plataforma de blogues minimalista de código aberto, construída em torno de Markdown, escrita sem distrações e federação ActivityPub.
Escolha um plano VPS para WriteFreely
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com WriteFreely
WriteFreely é uma plataforma de publicação limpa e minimalista, concebida em torno do ato de escrever. As publicações são compostas em Markdown simples, o editor não interfere e a experiência de leitura pública elimina comentários, anúncios e rastreadores — deixando apenas as palavras. O suporte ActivityPub integrado permite que os seguidores no Fediverse subscrevam o seu blogue diretamente do Mastodon e de outros serviços federados.
O autoalojamento do WriteFreely no seu VPS mantém a sua escrita sob o seu próprio domínio, livre de feeds algorítmicos e encerramentos de plataformas. O binário Go leve utiliza recursos mínimos, persiste tudo numa única base de dados SQLite e oferece controlo total sobre as definições de exportação, temas e federação.
Principais características de WriteFreely
Editor com foco em Markdown
Escreva em Markdown simples com um editor sem distrações que guarda automaticamente rascunhos e não interfere enquanto se concentra nas palavras.
Federação ActivityPub
Seguidores no Mastodon e noutros serviços do Fediverso podem subscrever o seu blogue diretamente, alcançando leitores sem feeds algorítmicos a interferir.
Experiência de leitura limpa
Publicações são apresentadas com um layout tipográfico e sem anúncios – os leitores veem a sua escrita da forma como a escreveu.
Temas personalizados e CSS
Escolha entre temas incorporados ou adicione CSS personalizado para personalizar o seu blog sem mexer nos modelos ou reconstruir o binário.
Rascunhos e agendamento
Guarde rascunhos privados indefinidamente, depois agende ou publique publicações quando estiver pronto – não são necessários plugins de SGC de terceiros.
Leve e portátil
Um único binário Go com suporte de SQLite significa que o seu blog inteiro cabe num volume minúsculo e migra entre servidores com uma única cópia de ficheiro.
Por que executar WriteFreely na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.