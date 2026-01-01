WriteFreely é uma plataforma de publicação limpa e minimalista, concebida em torno do ato de escrever. As publicações são compostas em Markdown simples, o editor não interfere e a experiência de leitura pública elimina comentários, anúncios e rastreadores — deixando apenas as palavras. O suporte ActivityPub integrado permite que os seguidores no Fediverse subscrevam o seu blogue diretamente do Mastodon e de outros serviços federados.

O autoalojamento do WriteFreely no seu VPS mantém a sua escrita sob o seu próprio domínio, livre de feeds algorítmicos e encerramentos de plataformas. O binário Go leve utiliza recursos mínimos, persiste tudo numa única base de dados SQLite e oferece controlo total sobre as definições de exportação, temas e federação.