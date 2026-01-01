O ByteStash é uma aplicação web autoalojada para armazenar, organizar e partilhar fragmentos de código numa única biblioteca pesquisável. Suporta dezenas de linguagens de programação com realce de sintaxe completo, permite filtrar por linguagem ou palavra-chave, fixar favoritos para acesso rápido e partilhar fragmentos de código publicamente sem exigir contas dos destinatários.

Ao contrário das ferramentas de fragmentos de código baseadas na cloud, o ByteStash é executado inteiramente na sua própria infraestrutura com uma base de dados SQLite leve — sem necessidade de serviços externos. Inclui uma API REST completa com documentação Swagger e integração OpenID Connect opcional, tornando-o igualmente adequado para programadores individuais e equipas que utilizam gestão de identidade centralizada.