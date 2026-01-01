Implemente ByteStash com instalação de um clique.
Gestor de snippets de código autoalojado com realce de sintaxe, pesquisa de texto completo e SSO opcional para programadores e equipas.
Escolha um plano VPS para ByteStash
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ByteStash
O ByteStash é uma aplicação web autoalojada para armazenar, organizar e partilhar fragmentos de código numa única biblioteca pesquisável. Suporta dezenas de linguagens de programação com realce de sintaxe completo, permite filtrar por linguagem ou palavra-chave, fixar favoritos para acesso rápido e partilhar fragmentos de código publicamente sem exigir contas dos destinatários.
Ao contrário das ferramentas de fragmentos de código baseadas na cloud, o ByteStash é executado inteiramente na sua própria infraestrutura com uma base de dados SQLite leve — sem necessidade de serviços externos. Inclui uma API REST completa com documentação Swagger e integração OpenID Connect opcional, tornando-o igualmente adequado para programadores individuais e equipas que utilizam gestão de identidade centralizada.
Principais características de ByteStash
Realce de Sintaxe
Suporta dezenas de linguagens de programação para que cada fragmento seja renderizado com coloração de sintaxe precisa e legível.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise e filtre toda a sua biblioteca de snippets por idioma, palavra-chave ou etiqueta para encontrar exatamente o que precisa em segundos.
Partilha Pública
Partilhe trechos individuais ou coleções através de links públicos — os destinatários não precisam de uma conta para os ver.
Acesso à API REST
A API CRUD completa com documentação Swagger integrada permite integrar a recuperação de snippets em scripts, editores ou pipelines de CI.
Integração SSO
Ligue qualquer fornecedor OpenID Connect para ativar o início de sessão único para equipas que já utilizam a gestão de identidades centralizada.
Por que executar ByteStash na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.