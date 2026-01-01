Neo4j é a base de dados de grafos mais amplamente implementada no mundo, armazenando dados como nós e relações, em vez de linhas e tabelas. Este modelo de grafo nativo torna-o excecionalmente rápido a percorrer ligações — quer esteja a encontrar o caminho mais curto entre duas pessoas, a detetar redes de fraude ou a gerar recomendações de produtos — sem as junções dispendiosas que abrandam as bases de dados relacionais em problemas de dados conectados.

O autoalojamento do Neo4j no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o seu modelo de dados, configuração de memória e permissões de acesso. Evita taxas de nuvem por consulta, mantendo dados de relacionamento sensíveis — como redes de utilizadores, grafos de transações e hierarquias organizacionais — inteiramente numa infraestrutura que controla.