Implemente o Neo4j com instalação num clique.
A base de dados de grafos de código aberto líder mundial, construída para armazenar e consultar dados profundamente conectados em grande escala.
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O que pode criar com Neo4j
Neo4j é a base de dados de grafos mais amplamente implementada no mundo, armazenando dados como nós e relações, em vez de linhas e tabelas. Este modelo de grafo nativo torna-o excecionalmente rápido a percorrer ligações — quer esteja a encontrar o caminho mais curto entre duas pessoas, a detetar redes de fraude ou a gerar recomendações de produtos — sem as junções dispendiosas que abrandam as bases de dados relacionais em problemas de dados conectados.
O autoalojamento do Neo4j no seu próprio VPS dá-lhe controlo total sobre o seu modelo de dados, configuração de memória e permissões de acesso. Evita taxas de nuvem por consulta, mantendo dados de relacionamento sensíveis — como redes de utilizadores, grafos de transações e hierarquias organizacionais — inteiramente numa infraestrutura que controla.
Principais características de Neo4j
Armazenamento Gráfico Nativo
Os dados são fisicamente armazenados como nós e relacionamentos, portanto, as travessias de grafo são executadas em tempo constante, independentemente do tamanho total do conjunto de dados — algo que as bases de dados relacionais não conseguem igualar.
Linguagem de Consulta Cypher
Cypher é uma linguagem de consulta expressiva, de correspondência de padrões, construída especificamente para grafos, que permite descrever consultas de relacionamento complexas numa sintaxe legível, semelhante a SQL.
Interface de Utilizador do Navegador integrada
O Neo4j Browser fornece uma interface visual interativa para escrever consultas, explorar o seu grafo e renderizar os resultados como diagramas interativos de nós e relacionamentos.
Transações ACID
A conformidade total com ACID garante a consistência e durabilidade dos dados, tornando o Neo4j adequado para cargas de trabalho de produção onde a correção é inegociável.
APIs REST & Bolt
O protocolo binário Bolt e a API REST HTTP permitem que qualquer aplicação se conecte ao Neo4j utilizando drivers oficiais disponíveis para Python, Java, JavaScript, Go, .NET e muito mais.
Algoritmos de grafos
A biblioteca Graph Data Science fornece mais de 65 algoritmos — PageRank, deteção de comunidades, localização de caminhos — executados diretamente no seu grafo sem exportar dados.
Por que executar Neo4j na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.