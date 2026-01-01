O Beszel é uma plataforma leve de monitorização de servidores que oferece visibilidade abrangente do sistema — CPU, memória, disco, rede, temperatura, GPU, estado de saúde do disco S.M.A.R.T. e estatísticas por contentor Docker e Podman — sem a sobrecarga de recursos de stacks de observabilidade completas como Prometheus e Grafana. Construído sobre o PocketBase com um backend Go, utiliza uma arquitetura hub-e-agente: o hub aloja a interface web e armazena dados históricos, enquanto agentes leves são executados em cada servidor monitorizado para recolher métricas.

O autoalojamento do Beszel oferece um hub de monitorização que é independente dos servidores que monitoriza, para que os problemas de infraestrutura sejam visíveis mesmo quando os sistemas individuais estão sob stress. Alertas configuráveis notificam quando os limites de CPU, memória, disco, largura de banda ou temperatura são excedidos, e cópias de segurança automáticas para disco local ou armazenamento compatível com S3 protegem os seus dados históricos de desempenho.