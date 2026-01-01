Implemente o Beszel com um clique.
Plataforma leve de monitorização de servidores com estatísticas de contentores Docker, dados históricos e alertas configuráveis para a sua infraestrutura.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Beszel
O Beszel é uma plataforma leve de monitorização de servidores que oferece visibilidade abrangente do sistema — CPU, memória, disco, rede, temperatura, GPU, estado de saúde do disco S.M.A.R.T. e estatísticas por contentor Docker e Podman — sem a sobrecarga de recursos de stacks de observabilidade completas como Prometheus e Grafana. Construído sobre o PocketBase com um backend Go, utiliza uma arquitetura hub-e-agente: o hub aloja a interface web e armazena dados históricos, enquanto agentes leves são executados em cada servidor monitorizado para recolher métricas.
O autoalojamento do Beszel oferece um hub de monitorização que é independente dos servidores que monitoriza, para que os problemas de infraestrutura sejam visíveis mesmo quando os sistemas individuais estão sob stress. Alertas configuráveis notificam quando os limites de CPU, memória, disco, largura de banda ou temperatura são excedidos, e cópias de segurança automáticas para disco local ou armazenamento compatível com S3 protegem os seus dados históricos de desempenho.
Principais características de Beszel
Métricas de contentores Docker
Monitorize o uso de CPU, memória e rede por contentor, juntamente com as métricas do sistema anfitrião, proporcionando uma visão unificada tanto do anfitrião como das suas cargas de trabalho em contentores.
Arquitetura de hub e agente
Um único hub agrega dados de agentes ilimitados a correr em servidores remotos, facilitando a monitorização de toda a sua frota a partir de um único painel de controlo.
Alertas configuráveis
Defina limites para qualquer métrica monitorizada – carga da CPU, uso do disco, temperatura, largura de banda – e receba notificações antes que os problemas afetem os utilizadores.
Retenção de dados históricos
O histórico de desempenho é armazenado na base de dados do hub, permitindo a análise de tendências a longo prazo e o planeamento de capacidade para além do que os painéis de controlo em tempo real por si só podem mostrar.
Monitorização de GPU e S.M.A.R.T.
Monitorize a utilização da GPU da Nvidia, AMD e Intel, juntamente com os dados de saúde de discos S.M.A.R.T., para detetar a degradação do hardware antes que cause falhas.
Por que executar Beszel na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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