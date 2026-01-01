Chartbrew é uma plataforma de análise e relatórios de código aberto construída para equipas que precisam de combinar dados de múltiplas fontes num único painel de controlo em tempo real. Conecta-se diretamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e muitas ferramentas SaaS, e depois renderiza gráficos que se atualizam numa base programada sem serviços ETL de terceiros.

O autoalojamento do Chartbrew no seu próprio VPS mantém as chaves de API, os resultados das consultas e os dados dos clientes dentro do seu ambiente, elimina os preços por utilizador em painéis de controlo partilhados, e dá-lhe controlo total sobre como os relatórios são agendados, incorporados e partilhados com clientes ou partes interessadas.