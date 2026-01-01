Implemente o Chartbrew com instalação de um clique.
Plataforma de relatórios de código aberto que transforma dados de APIs, SQL e NoSQL em dashboards em tempo real com um assistente de IA.
Escolha um plano VPS para Chartbrew
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Chartbrew
Chartbrew é uma plataforma de análise e relatórios de código aberto construída para equipas que precisam de combinar dados de múltiplas fontes num único painel de controlo em tempo real. Conecta-se diretamente a APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics e muitas ferramentas SaaS, e depois renderiza gráficos que se atualizam numa base programada sem serviços ETL de terceiros.
O autoalojamento do Chartbrew no seu próprio VPS mantém as chaves de API, os resultados das consultas e os dados dos clientes dentro do seu ambiente, elimina os preços por utilizador em painéis de controlo partilhados, e dá-lhe controlo total sobre como os relatórios são agendados, incorporados e partilhados com clientes ou partes interessadas.
Principais características de Chartbrew
Conectores multi-fonte
Extraia dados de APIs REST, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore e ferramentas SaaS populares para um único painel de controlo.
Assistente de IA para gráficos
Descreva o gráfico que pretende em inglês simples e deixe a IA integrada gerar a consulta e a visualização para si.
Relatórios agendados
Atualize os conjuntos de dados num agendamento cron e envie por email ou Slack instantâneos para que as partes interessadas obtenham números atualizados sem iniciar sessão.
Dashboards incorporáveis
Partilhe ligações públicas só de leitura ou incorpore gráficos diretamente em portais de clientes, intranets e aplicações externas através de iframes.
Colaboração em equipa
Convide colegas de equipa com permissões baseadas em funções para criar, rever e comentar painéis de controlo em conjunto.
Por que executar Chartbrew na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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Ackee
Ackee é uma ferramenta de análise autoalojada Node.js para monitorização de sites focada na privacidade.