O LubeLogger é uma plataforma de gestão dedicada para entusiastas de carros, proprietários de frotas e qualquer pessoa que queira acompanhar meticulosamente a saúde do seu veículo. Ao autoalojar o LubeLogger, cria um registo privado e permanente de cada mudança de óleo, reparação e abastecimento de combustível para cada veículo que possui – sem acesso de terceiros e sem taxas de subscrição.

Ao contrário de folhas de cálculo genéricas ou aplicações móveis com anúncios, o LubeLogger oferece uma interface especializada concebida para as nuances da manutenção automóvel, com lembretes baseados na quilometragem, análises de economia de combustível e armazenamento de recibos, mantendo toda a sua frota organizada num só lugar.