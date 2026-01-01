Implemente LubeLogger com um clique.
O melhor rastreador de manutenção de veículos e combustível autoalojado para manter a sua frota em excelente estado.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LubeLogger
O LubeLogger é uma plataforma de gestão dedicada para entusiastas de carros, proprietários de frotas e qualquer pessoa que queira acompanhar meticulosamente a saúde do seu veículo. Ao autoalojar o LubeLogger, cria um registo privado e permanente de cada mudança de óleo, reparação e abastecimento de combustível para cada veículo que possui – sem acesso de terceiros e sem taxas de subscrição.
Ao contrário de folhas de cálculo genéricas ou aplicações móveis com anúncios, o LubeLogger oferece uma interface especializada concebida para as nuances da manutenção automóvel, com lembretes baseados na quilometragem, análises de economia de combustível e armazenamento de recibos, mantendo toda a sua frota organizada num só lugar.
Principais características de LubeLogger
Acompanhamento do Histórico de Serviço
Mantenha um registo detalhado de cada tarefa de reparação e manutenção realizada nos seus veículos, com datas, custos e notas.
Análise da Economia de Combustível
Acompanhe o consumo de combustível e os custos ao longo do tempo com cálculos automáticos de MPG e gráficos de gastos.
Armazenamento de Documentos
Carregue e guarde cópias digitais de recibos, documentos de registo e cartões de seguro para acesso instantâneo.
Lembretes Inteligentes
Receba alertas para as próximas trocas de óleo, rotações de pneus e inspeções com base na quilometragem ou programação do seu veículo.
Por que executar LubeLogger na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.