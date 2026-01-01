O VERT é uma ferramenta de conversão de ficheiros de código aberto que processa tudo localmente no navegador usando WebAssembly. Os ficheiros nunca saem do dispositivo do utilizador — não há processamento do lado do servidor, nem carregamento, nem retenção de dados. Converte documentos, imagens, áudio e vídeo usando FFmpeg-WASM.

Autoalojar o VERT num VPS torna-o disponível como uma ferramenta de equipa privada acessível a partir de qualquer navegador sem depender de serviços de conversão de terceiros. A conversão em lote com arrastar e largar, sem limites de tamanho de ficheiro e dependência zero da cloud tornam-no uma alternativa prática para fluxos de trabalho preocupados com a privacidade.