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Rastreador web de código aberto que converte websites em Markdown limpo e pronto para LLM para pipelines de dados de IA.

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Crawl4AI

O Crawl4AI é um web crawler e scraper avançado para aplicações de IA. Transforma o conteúdo web em formato Markdown estruturado e pronto para LLM, tornando-o a base ideal para sistemas RAG (geração aumentada por recuperação), conjuntos de dados de treino e pipelines de conteúdo impulsionados por IA. Com mais de 50.000 estrelas no GitHub, tornou-se a solução de crawling de eleição na comunidade de desenvolvedores de IA.

A plataforma suporta controlo total do navegador para sites com muito JavaScript, crawling assíncrono com agrupamento de navegadores, filtragem inteligente de conteúdo e acesso a API RESTful — tudo isto incluído com um painel de controlo de monitorização em tempo real e um ambiente interativo. O autoalojamento do Crawl4AI no seu VPS oferece computação dedicada para operações de crawling intensivas e controlo total sobre o tratamento de dados, sem encaminhar conteúdo sensível através de serviços de terceiros.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Crawl4AI

Saída pronta para LLM

Converte páginas rastreadas em Markdown limpo otimizado para alimentar diretamente pipelines de modelos de linguagem e sistemas RAG.

Controlo total do navegador

Processa páginas renderizadas em JavaScript e conteúdo dinâmico, utilizando browser pooling para uma extração de dados de alto desempenho e precisa.

Acesso API RESTful

Expõe endpoints HTTP para integrar o rastreamento web em aplicações existentes e fluxos de trabalho de dados automatizados.

Monitorização em tempo real

O painel de controlo integrado e o ambiente interativo permitem monitorizar operações de rastreamento, testar estratégias de extração e depurar configurações em tempo real.

Filtragem Inteligente

Estratégias de extração estruturada filtram o ruído e isolam o conteúdo relevante, reduzindo o trabalho de pós-processamento no seu pipeline de IA.

Por que executar Crawl4AI na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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