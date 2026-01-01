Instale o Crawl4AI com um clique.
Rastreador web de código aberto que converte websites em Markdown limpo e pronto para LLM para pipelines de dados de IA.
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O que pode criar com Crawl4AI
O Crawl4AI é um web crawler e scraper avançado para aplicações de IA. Transforma o conteúdo web em formato Markdown estruturado e pronto para LLM, tornando-o a base ideal para sistemas RAG (geração aumentada por recuperação), conjuntos de dados de treino e pipelines de conteúdo impulsionados por IA. Com mais de 50.000 estrelas no GitHub, tornou-se a solução de crawling de eleição na comunidade de desenvolvedores de IA.
A plataforma suporta controlo total do navegador para sites com muito JavaScript, crawling assíncrono com agrupamento de navegadores, filtragem inteligente de conteúdo e acesso a API RESTful — tudo isto incluído com um painel de controlo de monitorização em tempo real e um ambiente interativo. O autoalojamento do Crawl4AI no seu VPS oferece computação dedicada para operações de crawling intensivas e controlo total sobre o tratamento de dados, sem encaminhar conteúdo sensível através de serviços de terceiros.
Principais características de Crawl4AI
Saída pronta para LLM
Converte páginas rastreadas em Markdown limpo otimizado para alimentar diretamente pipelines de modelos de linguagem e sistemas RAG.
Controlo total do navegador
Processa páginas renderizadas em JavaScript e conteúdo dinâmico, utilizando browser pooling para uma extração de dados de alto desempenho e precisa.
Acesso API RESTful
Expõe endpoints HTTP para integrar o rastreamento web em aplicações existentes e fluxos de trabalho de dados automatizados.
Monitorização em tempo real
O painel de controlo integrado e o ambiente interativo permitem monitorizar operações de rastreamento, testar estratégias de extração e depurar configurações em tempo real.
Filtragem Inteligente
Estratégias de extração estruturada filtram o ruído e isolam o conteúdo relevante, reduzindo o trabalho de pós-processamento no seu pipeline de IA.
Por que executar Crawl4AI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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