O Crawl4AI é um web crawler e scraper avançado para aplicações de IA. Transforma o conteúdo web em formato Markdown estruturado e pronto para LLM, tornando-o a base ideal para sistemas RAG (geração aumentada por recuperação), conjuntos de dados de treino e pipelines de conteúdo impulsionados por IA. Com mais de 50.000 estrelas no GitHub, tornou-se a solução de crawling de eleição na comunidade de desenvolvedores de IA.

A plataforma suporta controlo total do navegador para sites com muito JavaScript, crawling assíncrono com agrupamento de navegadores, filtragem inteligente de conteúdo e acesso a API RESTful — tudo isto incluído com um painel de controlo de monitorização em tempo real e um ambiente interativo. O autoalojamento do Crawl4AI no seu VPS oferece computação dedicada para operações de crawling intensivas e controlo total sobre o tratamento de dados, sem encaminhar conteúdo sensível através de serviços de terceiros.