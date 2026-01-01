Implemente o openrouteservice com instalação de um clique.
Motor de rotas autoalojado construído com base em dados do OpenStreetMap, com direções, isócronas e APIs de matriz para carros, bicicletas e peões.
Escolha um plano VPS para openrouteservice
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com openrouteservice
openrouteservice é um motor de rotas de código aberto desenvolvido pela HeiGIT que transforma dados do OpenStreetMap em direções prontas para produção, matrizes de tempo-distância e polígonos de alcance isócrono. Ao contrário das APIs de mapeamento comerciais, oferece aos programadores um back-end de rotas gratuito e totalmente transparente com perfis ajustados para carros, veículos pesados de mercadorias, bicicletas, peões e cadeiras de rodas.
Alojando o openrouteservice no seu próprio VPS elimina o preço por pedido, os limites de taxa e a partilha de dados com terceiros. Controla quais regiões e perfis são carregados, mantém as coordenadas dos clientes privadas e pode estender o motor com extratos OSM personalizados, restrições e dados de elevação adaptados à sua aplicação.
Principais características de openrouteservice
API de Direções
Calcule rotas ponto a ponto e com múltiplas paragens, com instruções passo a passo, geometria e dados de elevação em múltiplos perfis de transporte.
Acessibilidade isócrona
Gerar polígonos baseados no tempo ou na distância que mostram exatamente a que distância um utilizador pode viajar a partir de qualquer origem, dentro de um determinado orçamento.
Cálculos matriciais
Calcule tempos de viagem e distâncias de muitos para muitos num único pedido, ideal para logística, expedição e otimização de zonas de entrega.
Múltiplos perfis de transporte
Fornecido com perfis otimizados para carros, pesados, bicicletas, peões e cadeiras de rodas, cada um respeitando as regras e restrições de acesso do OSM.
Com tecnologia OpenStreetMap
Carregue qualquer extrato PBF OSM da Geofabrik ou da sua própria fonte para fornecer encaminhamento totalmente autónomo para as regiões de que realmente precisa.
OpenAPI e Swagger UI
API REST em conformidade com os padrões, com documentação Swagger incorporada, facilita a integração de encaminhamento em aplicações web, móveis e de backend.
Por que executar openrouteservice na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.