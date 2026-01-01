openrouteservice é um motor de rotas de código aberto desenvolvido pela HeiGIT que transforma dados do OpenStreetMap em direções prontas para produção, matrizes de tempo-distância e polígonos de alcance isócrono. Ao contrário das APIs de mapeamento comerciais, oferece aos programadores um back-end de rotas gratuito e totalmente transparente com perfis ajustados para carros, veículos pesados de mercadorias, bicicletas, peões e cadeiras de rodas.

Alojando o openrouteservice no seu próprio VPS elimina o preço por pedido, os limites de taxa e a partilha de dados com terceiros. Controla quais regiões e perfis são carregados, mantém as coordenadas dos clientes privadas e pode estender o motor com extratos OSM personalizados, restrições e dados de elevação adaptados à sua aplicação.