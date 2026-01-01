RustFS é um sistema de armazenamento de objetos distribuído e de alto desempenho, construído inteiramente em Rust. Oferece compatibilidade total com a API do Amazon S3, combinada com as garantias de segurança de memória do Rust e um desempenho bruto que excede as soluções tradicionais. Projetado para data lakes, pipelines de IA/ML e cargas de trabalho de big data, o RustFS utiliza codificação de apagamento para proteger contra perda de dados e deteção de bitrot para garantir a integridade dos dados a longo prazo.

Alojar o RustFS no seu próprio VPS coloca a sua infraestrutura de armazenamento de objetos totalmente sob o seu controlo — sem taxas por GB, sem custos de saída de dados e sem dependência de fornecedor. A consola web integrada permite-lhe gerir buckets, configurar políticas de acesso e monitorizar a utilização do armazenamento sem a necessidade de ferramentas adicionais.