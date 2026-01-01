Implementar RustFS com um clique.
Armazenamento de objetos distribuído compatível com S3, construído em Rust para cargas de trabalho de IA, data lakes e aplicações nativas da cloud.
Escolha um plano VPS para RustFS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RustFS
RustFS é um sistema de armazenamento de objetos distribuído e de alto desempenho, construído inteiramente em Rust. Oferece compatibilidade total com a API do Amazon S3, combinada com as garantias de segurança de memória do Rust e um desempenho bruto que excede as soluções tradicionais. Projetado para data lakes, pipelines de IA/ML e cargas de trabalho de big data, o RustFS utiliza codificação de apagamento para proteger contra perda de dados e deteção de bitrot para garantir a integridade dos dados a longo prazo.
Alojar o RustFS no seu próprio VPS coloca a sua infraestrutura de armazenamento de objetos totalmente sob o seu controlo — sem taxas por GB, sem custos de saída de dados e sem dependência de fornecedor. A consola web integrada permite-lhe gerir buckets, configurar políticas de acesso e monitorizar a utilização do armazenamento sem a necessidade de ferramentas adicionais.
Principais características de RustFS
S3 API Compatível
Funciona com qualquer cliente, SDK ou ferramenta compatível com S3 — migre fluxos de trabalho existentes sem alterações de código.
Codificação de Eliminação
Distribui dados por vários volumes com redundância para que o armazenamento permaneça intacto mesmo quando unidades individuais falham.
Consola de gestão web
Interface baseada em navegador para criar buckets, gerir chaves de acesso, definir políticas de ciclo de vida e monitorizar a utilização do armazenamento.
Alto Desempenho
Desenvolvido em Rust para segurança de memória e velocidade – os benchmarks mostram um débito até 2,3× superior ao das alternativas para cargas de trabalho com objetos pequenos.
Notificações de Eventos
Acionar webhooks em eventos de bucket como criação e eliminação de objetos para integrar com pipelines de processamento a jusante.
Integração de Identidade
Suporta OIDC/OpenID Connect e OpenStack Keystone para autenticação única empresarial e implementações multi-inquilino.
Por que executar RustFS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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