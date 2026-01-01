Implemente o Photoview com instalação num clique.
Galeria de fotos autoalojada que espelha a estrutura do seu sistema de ficheiros e nunca modifica os seus ficheiros originais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Photoview
O Photoview é uma galeria de fotos rápida e auto-hospedada, construída para fotógrafos e famílias que querem as suas memórias numa infraestrutura que controlam. Lê diretamente da sua estrutura de diretórios existente — sem processo de importação, sem reorganização de ficheiros — e gera miniaturas e pré-visualizações automaticamente no seu próprio servidor.
Ao contrário dos serviços de fotos na cloud, o Photoview mantém os seus originais intocados e privados. Ficheiros RAW, metadados EXIF, coordenadas GPS e reconhecimento facial funcionam sem enviar uma única foto para um serviço de terceiros. Cada utilizador obtém o seu próprio caminho de biblioteca, tornando-o adequado para agregados familiares ou pequenas equipas que partilham um servidor.
Principais características de Photoview
Álbuns espelhados no sistema de ficheiros
A sua estrutura de diretórios existente torna-se a sua estrutura de álbuns automaticamente – sem importação, sem reorganização, sem bloqueio.
Suporte a ficheiros RAW
Navega e pré-visualiza nativamente formatos de câmara RAW através do Darktable, para que os fotógrafos vejam a sua biblioteca completa sem conversão.
Reconhecimento facial
Deteta automaticamente e agrupa fotografias da mesma pessoa, facilitando a localização de todas as fotografias de um indivíduo específico entre milhares de imagens.
Metadados EXIF e GPS
Exibe as configurações da câmara, os dados da objetiva e as informações de localização para cada fotografia, com uma vista de mapa opcional alimentada por Mapbox.
Partilha segura
Gerar ligações de partilha pública para fotos individuais ou álbuns completos, com proteção por palavra-passe opcional para acesso externo controlado.
Bibliotecas multiutilizador
Cada conta de utilizador mapeia para o seu próprio caminho de diretório no servidor, mantendo os membros da família ou colaboradores em bibliotecas separadas a partir de uma única instância.
Por que executar Photoview na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.