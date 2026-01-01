Implemente Shoutrrr com um clique.
Agendador de redes sociais de código aberto e autoalojado para X, Bluesky e LinkedIn – escreva uma vez e publique em todo o lado.
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O que pode criar com Shoutrrr
Shoutrrr é uma ferramenta de agendamento de redes sociais de código aberto, construída como uma alternativa autoalojada a Buffer, Typefully e Hootsuite. Permite compor uma publicação uma vez e colocá-la em fila para X (Twitter), Bluesky e LinkedIn a partir de um único painel de controlo, com gestão do limite de carateres por rede, ligações de conta baseadas em OAuth e um trabalhador integrado que publica as publicações agendadas em segundo plano.
Autoalojar o Shoutrrr no seu VPS mantém os rascunhos, as filas agendadas e as contas sociais ligadas dentro da sua própria infraestrutura – sem preços por utilizador, sem quotas de publicações e sem acesso de terceiros à sua estratégia de conteúdo. A configuração SQLite predefinida executa-se num único contentor, enquanto os volumes persistentes garantem que os carregamentos e os dados sobrevivem a novas implementações.
Principais características de Shoutrrr
Publicação multi-redes
Componha uma publicação uma vez e publique-a no X, Bluesky e LinkedIn simultaneamente, com limites de caracteres por plataforma e renderização de pré-visualização.
Agendador em segundo plano
O processador de fila integrado e o agendador cron publicam as suas publicações na hora planeada sem manter um separador do navegador aberto.
Ligação de conta OAuth
Ligue X e LinkedIn via OAuth 2.0 e Bluesky via palavra-passe da aplicação – as credenciais e os tokens permanecem dentro da sua própria implementação.
SQLite por padrão
É fornecido num único contentor com SQLite para armazenamento — sem base de dados externa ou cache para gerir, com atualizações opcionais para Postgres e Redis.
Métricas de envolvimento
As métricas incorporadas capturam o desempenho das publicações ao longo do tempo para que possa comparar redes e refinar a estratégia sem ferramentas de análise externas.
Por que executar Shoutrrr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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