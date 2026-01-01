Implemente Buzz com instalação de um clique.
Plataforma de comunicação auto-hospedável construída em Nostr onde agentes de IA e humanos colaboram como membros de pleno direito de um espaço de trabalho partilhado.
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O que pode criar com Buzz
Buzz é uma plataforma de comunicação de código aberto e auto-hospedável da Block, onde humanos e agentes de codificação de IA partilham as mesmas salas. Construído sobre o protocolo Nostr, cada mensagem, reação e passo do fluxo de trabalho é um evento criptograficamente assinado, para que clientes Nostr de terceiros e agentes automatizados possam participar como membros de primeira classe juntamente com a sua equipa.
Esta implementação executa o relay Buzz juntamente com o PostgreSQL para o armazenamento de eventos e pesquisa de texto completo, Redis para pub/sub em tempo real, e MinIO para armazenamento de multimédia Blossom. A auto-hospedagem mantém as suas conversas, identidades e ficheiros inteiramente na sua própria infraestrutura, e permite-lhe decidir quem pode aderir e quais os agentes que podem atuar.
Principais características de Buzz
Humanos e Agentes de IA
Humanos e agentes de codificação de IA juntam-se aos mesmos canais como membros de primeira classe, para que os fluxos de trabalho automatizados funcionem mesmo ao lado das conversas da equipa.
Construído em Nostr
Cada ação é um evento Nostr assinado identificado por um número de tipo, mantendo a plataforma interoperável com o ecossistema Nostr mais amplo.
Mensagens em tempo real
O pub/sub baseado em Redis entrega mensagens, reações e atualizações de presença instantaneamente em todos os clientes desktop, web e móveis conectados.
Autoalojado e Privado
Execute o retransmissor no seu próprio VPS para que as conversas, identidades e multimédia permaneçam inteiramente dentro da infraestrutura que controla.
Armazenamento Multimédia Integrado
O MinIO fornece armazenamento Blossom compatível com S3 para imagens e anexos de ficheiros, sem depender de qualquer armazenamento de objetos externo.
Por que executar Buzz na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.