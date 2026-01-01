Implemente Open Dronelog com instalação de um clique.
Analisador autoalojado para registos de voo de drones DJI e Litchi com mapas 3D, gráficos de telemetria e relatórios de voo imprimíveis.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Open Dronelog
O Open Dronelog é um analisador de registos de voo de drones de código aberto que importa exportações DJI, Litchi e Airdata para uma base de dados DuckDB local e as expõe através de um painel de controlo web interativo. Ao contrário dos serviços na nuvem que bloqueiam o seu histórico de voos atrás de subscrições ou limites de upload, cada voo, número de série da bateria e amostra de telemetria permanece no seu próprio servidor, e as análises são executadas localmente com downsampling automático para conjuntos de dados muito grandes.
O alojamento próprio do Open Dronelog no seu VPS mantém os percursos de voo pessoalmente identificáveis, os números de série dos drones e o histórico da bateria inteiramente sob o seu controlo. Pode sincronizar registos automaticamente a partir de uma pasta montada, gerar relatórios de regulamentação A4 imprimíveis para as autoridades e partilhar uma única instância por toda uma equipa de drones sem taxas por piloto.
Principais características de Open Dronelog
Importação de registos multi-formato
Importar exportações DJI .txt, Litchi CSV e Airdata com deteção automática de unidades, deduplicação inteligente e plugins de análise de terceiros opcionais.
Mapas de voo interativos
Reproduza voos num mapa 3D com camadas selecionáveis de Satélite, Topográficas ou OpenStreetMap, controlo de velocidade variável e visualização em tempo real dos comandos RC.
Gráficos de Telemetria
Gráficos sincronizados com arrastar para zoom para altura, velocidade, tensões das células da bateria, atitude, sinal RC, GPS e distância até casa para cada voo.
Monitorização da Saúde da Bateria
Contagens de ciclos por bateria, histórico da capacidade de carga total e tendências de minutos de utilização ajudam a detetar a degradação antes que uma bateria falhe em voo.
Relatórios de Voo Imprimíveis
Gerar relatórios HTML A4 configuráveis com grupos de campos selecionáveis, dados meteorológicos e agrupamento diário que imprimem diretamente para PDF para as autoridades.
Armazenamento Local Primário
Todos os voos residem numa base de dados DuckDB local com exportação para CSV, JSON, GPX e KML, além de cópia de segurança e restauro completos – não é necessário carregar para a nuvem.
Por que executar Open Dronelog na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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