O Open Dronelog é um analisador de registos de voo de drones de código aberto que importa exportações DJI, Litchi e Airdata para uma base de dados DuckDB local e as expõe através de um painel de controlo web interativo. Ao contrário dos serviços na nuvem que bloqueiam o seu histórico de voos atrás de subscrições ou limites de upload, cada voo, número de série da bateria e amostra de telemetria permanece no seu próprio servidor, e as análises são executadas localmente com downsampling automático para conjuntos de dados muito grandes.

O alojamento próprio do Open Dronelog no seu VPS mantém os percursos de voo pessoalmente identificáveis, os números de série dos drones e o histórico da bateria inteiramente sob o seu controlo. Pode sincronizar registos automaticamente a partir de uma pasta montada, gerar relatórios de regulamentação A4 imprimíveis para as autoridades e partilhar uma única instância por toda uma equipa de drones sem taxas por piloto.