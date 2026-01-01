Implemente o slskd numa instalação de um clique.
Cliente de código aberto baseado na web para a rede de partilha de música e ficheiros peer-to-peer Soulseek.
Escolha um plano VPS para slskd
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com slskd
slskd é um cliente moderno de código aberto para a rede peer-to-peer Soulseek, entregue inteiramente através de uma interface web responsiva. Substitui os clientes Soulseek de desktop legados por um servidor autoalojado que pode aceder a partir de qualquer navegador, permitindo-lhe pesquisar e descarregar música, ficheiros lossless e outros conteúdos partilhados por milhões de utilizadores Soulseek 24 horas por dia — mesmo quando o seu desktop está desligado.
Autoalojar o slskd num VPS significa que os seus downloads são executados continuamente em segundo plano sem ocupar uma máquina local. Todas as configurações são geríveis através da interface web integrada ou de um ficheiro de configuração YAML remoto, dando-lhe controlo total sobre diretórios partilhados, filas de download, limites de transferência e permissões de utilizador.
Principais características de slskd
Interface baseada na web
Gerencie pesquisas, descargas e transferências a partir de qualquer navegador sem instalar uma aplicação de desktop.
Transferências contínuas em segundo plano
Executa como um servidor persistente para que os downloads em fila sejam concluídos mesmo quando a sua máquina local está desligada.
Configuração remota
Ajuste todas as definições em tempo real através da interface web ou editando um ficheiro de configuração YAML remotamente, sem reiniciar.
Gestão da fila de transferência
Monitorize as filas de carregamento e descarregamento, defina limites de velocidade e priorize as transferências a partir de um único painel de controlo.
Controlos de utilizador e de partilha
Defina os diretórios a partilhar, estabeleça privilégios por utilizador e gira quem pode navegar ou descarregar os seus ficheiros.
Por que executar slskd na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.