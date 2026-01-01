slskd é um cliente moderno de código aberto para a rede peer-to-peer Soulseek, entregue inteiramente através de uma interface web responsiva. Substitui os clientes Soulseek de desktop legados por um servidor autoalojado que pode aceder a partir de qualquer navegador, permitindo-lhe pesquisar e descarregar música, ficheiros lossless e outros conteúdos partilhados por milhões de utilizadores Soulseek 24 horas por dia — mesmo quando o seu desktop está desligado.

Autoalojar o slskd num VPS significa que os seus downloads são executados continuamente em segundo plano sem ocupar uma máquina local. Todas as configurações são geríveis através da interface web integrada ou de um ficheiro de configuração YAML remoto, dando-lhe controlo total sobre diretórios partilhados, filas de download, limites de transferência e permissões de utilizador.