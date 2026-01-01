Implemente o Linkwarden com instalação de um clique.
Gestor de marcadores colaborativo que arquiva instantâneos completos de páginas web para que os links guardados nunca fiquem inativos.
Escolha um plano VPS para Linkwarden
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Linkwarden
Linkwarden é um gestor de marcadores autoalojado que resolve a degradação de links ao arquivar automaticamente instantâneos de página completa — incluindo imagens e formatação — no momento em que guarda um link. Os seus marcadores permanecem legíveis anos mais tarde, independentemente do que aconteça ao URL original. Coleções, etiquetas, destaques e anotações permitem construir bases de conhecimento estruturadas em vez de listas planas de links.
Autoalojar o Linkwarden oferece arquivamento ilimitado, limitado apenas pelo seu armazenamento VPS, privacidade completa sobre os seus padrões de navegação e nenhum risco de perder anos de marcadores selecionados devido a um serviço de cloud encerrar ou mudar o seu modelo de preços.
Principais características de Linkwarden
Arquivamento de página completa
Captura automaticamente instantâneos completos de páginas com imagens para que o conteúdo guardado seja preservado mesmo quando os sites originais ficam offline.
Coleções & Etiquetas
Organize os marcadores em coleções nomeadas com etiquetas personalizadas e anotações para bases de conhecimento estruturadas e pesquisáveis.
Colaboração Multiutilizador
Partilhe coleções com colegas de equipa e controle o acesso com permissões por utilizador para pesquisa de equipa e partilha de conhecimento.
Pesquisa de Texto Completo
Pesquise em conteúdo de páginas arquivadas, títulos, descrições e anotações para encontrar tudo na sua coleção instantaneamente.
Extensões do Navegador
Guarde páginas diretamente do Chrome ou Firefox com um clique, com a extensão a capturar o conteúdo antes que desapareça.
Por que executar Linkwarden na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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