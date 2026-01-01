Linkwarden é um gestor de marcadores autoalojado que resolve a degradação de links ao arquivar automaticamente instantâneos de página completa — incluindo imagens e formatação — no momento em que guarda um link. Os seus marcadores permanecem legíveis anos mais tarde, independentemente do que aconteça ao URL original. Coleções, etiquetas, destaques e anotações permitem construir bases de conhecimento estruturadas em vez de listas planas de links.

Autoalojar o Linkwarden oferece arquivamento ilimitado, limitado apenas pelo seu armazenamento VPS, privacidade completa sobre os seus padrões de navegação e nenhum risco de perder anos de marcadores selecionados devido a um serviço de cloud encerrar ou mudar o seu modelo de preços.